2025 Yılı Yatırım Ortamını İyileştirme Eylem Planı Yayınlandı

Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) 2025 Yılı Eylem Planı yayımlandı.

Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) 2025 Yılı Eylem Planı 'www.yoikk.gov.tr' adresinde yayınlandı. YOİKK, Türkiye'nin yatırım ortamını daha öngörülebilir, rekabetçi ve yatırımcı dostu bir yapıya kavuşturma hedefiyle oluşturuldu. Özel sektör yatırımlarını desteklemek, yatırım süreçlerini kolaylaştırmak, yapısal reformları kamu-özel sektör iş birliğiyle hayata geçirmek, ulusal ve uluslararası yatırımcıların karşılaştığı yasal, idari ve bürokratik sorunlara çözüm üretmek, sürdürülebilir iş ve istihdam imkanlarını güçlendirmek ve ihracat odaklı üretimi teşvik etmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, yatırım ortamına yönelik yasal ve idari reform süreci ve teknik çalışmalar, üst düzey kamu-özel sektör diyaloğunun sağlandığı YOİKK toplantılarında stratejik bir bakış açısıyla istişare edilmektedir. Bu kapsamda son olarak 29 Mayıs tarihinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilen YOİKK toplantısında, 2024 yılı Eylem Planı kapsamında kaydedilen ilerlemeler değerlendirildi, 2025 yılı YOİKK Eylem Planının nihai hale gelmesine yönelik süreç neticelendirildi.

2024 yılı boyunca YOİKK Eylem Planı çerçevesinde yürütülen çalışmalar, katılımcı bir yaklaşımla ilerleyip çeşitli alanlarda önemli çıktılarla sonuçlandı. Toplam 57 eylemin yer aldığı 2024 yılı Eylem Planında 37 eylem başarıyla tamamlandı, kalan eylemlerden 17'sinde ise yüzde 60'ın üzerinde bir tamamlanma oranı sağlandı. Bu süreçte; Sanayide Dönüşüm, Yeşil Enerji ve İklim, Dijital Ekonomi Düzenlemeleri, Lojistik ve İletişim Altyapısı, Teknogirişim Ekosistemi, Nitelikli İş Gücü ile Yatırım Kolaylığı ve Öngörülebilirliği eksenlerinde yatırım ortamını doğrudan etkileyen somut adımlar hayata geçirildi.

Yatırım ortamını iyileştirme koordinasyon kurulu

2024 yılında elde edilen çıktılar ve reform sürecinde kaydedilen ilerlemeler de dikkate alınarak şekillendirilen 2025 Yılı YOİKK Eylem Planı ise; 12'nci Kalkınma Planı, Orta Vadeli Program ve 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu başta olmak üzere üst politika ve strateji belgeleriyle uyum gözetilerek ve özel sektörün yatırım ortamına ilişkin talep ve ihtiyaçları esas alınarak oluşturuldu. 10 Temmuz tarihinde www.yoikk.gov.tr adresinde yayımlanarak yürürlüğe alınan Eylem Planı, toplam 39 eylemden oluşuyor. - ANKARA