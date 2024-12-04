Üye Girişi
Haberler
Suriye'deki operasyon sonrası Fransızların 102 yıl önce hazırladığı harita yeniden gündem oldu

102 yıl sonra ortaya çıkan harita Orta Doğu'yu karıştıracak

 Halep'te büyük kriz! Sorun çözülmezse kaybedilmesi an meselesi

Halep'te büyük kriz! Sorun çözülmezse kaybedilmesi an meselesi

 Yenidoğan soruşturmasında 2. dalga operasyonu: 14 şüpheli daha gözaltına alındı

Türkiye'nin kilitlendiği soruşturmada yeni gözaltılar var
5 aylık enflasyona göre memurlar kaç lira maaş alacak? İşte mesleklere göre tam liste

İşte meslek meslek zamlı maaşlar

2025 Yılı Tarım Sigortalarında Yenilikler ve Prim İndirimleri

2025 Yılı Tarım Sigortalarında Yenilikler ve Prim İndirimleri
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, 2025 yılı için tarım sigortalarında önemli yeniliklerin ve prim indirimlerinin uygulanacağını açıkladı. Özellikle üretim planlaması yapılan ürünlerde yüzde 10 prim indirimi sağlanacak ve köy bazlı verim sigortasında devlet destek oranı yüzde 70'e çıkarılacak.

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, 2025 yılı için açıklanan 'Devlet Destekli Tarım Sigortaları' kapsamında önemli yenilikler ve değişiklikler olduğunu belirtti.

Yoldaş, 2025 yılı tarım sigortalarındaki yenilikleri planlamasına konu olan ürünlerde yüzde 10 oranında prim indirimi sağlanacağını söyledi. İl Müdürü Necmettin Yoldaş, "Yeni sigorta düzenlemelerinin, üreticilere maliyet avantajı sağlamanın yanı sıra, tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini desteklemeyi hedefledik. Üreticilerin, bu sigorta imkanları sayesinde muhtemel risklere karşı daha güçlü bir teminat altına alınmış olacağız. Bu kapsamda 2025 yılı tarım sigortalarındaki yenilikleri üretim planlamasına konu olan ürünlerde yüzde 10 oranında prim indirimi sağlanacak. Sözleşmeli üretim yapan çiftçilere yönelik yüzde 10 ile 15 arasında prim indirimi yapıldı. Su kaynaklarının sınırlı olduğu bölgelerde su kısıtı olan ürünler için ekstra yüzde 10 prim indirimi uygulanacak" dedi.

"Köy bazlı verim sigortası devlet destek oranı artırıldı"

Açıklamasına devam eden Yoldaş; "Köy Bazlı Verim Sigortası'nın devlet destek oranı, yüzde 60'tan yüzde 70'e çıkarıldı 2025 yılında ayçiçeği (yağlık) ürünü de tarım sigortalarının teminat kapsamına alındı. Gelir Koruma Sigortası kapsamında, arpa teminatı da dahil edildi. Arpa üreticilerinin gelir kayıplarına karşı daha fazla güvence sunacağı belirtildi. Risk kategorisindeki seralar için 'fırtına' teminatı eklenerek, muhtemel, doğal afetlerden kaynaklanacak zararlar sigorta kapsamında yer alacak" dedi.

"Büyükbaş hayvan hayat sigortasına yeni teminatlar"

Yoldaş, açıklamasının sonunda "Büyükbaş hayvan hayat sigortalarında, 20 ay ve üzeri dişi süt sığırlarının sigortasına, gebelikte yavru kaybı teminatı eklendi. Ayrıca, devlet prim desteği oranı yüzde 50'den yüzde 60'a çıkarıldı. Birinci derece 'Tarımsal Örgüt Belgesi' almaya hak kazanmış tarımsal amaçlı birlik ve kooperatiflere üye üreticilere, yüzde 5 oranında üyelik indirimi sağlanacak. İpekböceği, geyik zararı ve mantar ürünü de tarım sigortaları kapsamına alındığını" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Üst düzey isimlerin hepsi istifa etti, atılan sloganlar sokakları inletti
img

Kendi sahalarında 3. Lig takımına elendiler
img

Putin'den Türkiye sınırında büyük gözdağı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Dünya Madenciler Günü Kutlaması 4 ARALIK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? ASGARİ ÜCRET ZAMMI! Asgari ücret 2025 ne kadar olacak? Asgari ücret zammı netleşti mi? Asgari ücret toplantısı ne zaman? 4 Aralık Dünya Madenciler Günü mesajları! Dünya Madenciler Günü sözleri neler? Kayseri hava durumu 4 Aralık | Bugün Kayseri'de kar var mı, hava nasıl olacak? Kayseri 15 günlük hava durumu! SON DAKİKA! Memur emekli maaşı enflasyon farkı ne oldu? Memur emeklisinin alacağı maaş ne kadar, kaç TL olacak? Mersin hava durumu 4 Aralık | Bugün Mersin'de kar var mı, hava nasıl olacak? Mersin 15 günlük hava durumu! Az önce deprem mi oldu? 4 Aralık en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Sağlık ocakları grevde mi? 4 Aralık aile hekimleri çalışıyor mu? Masterchef dün akşam eleme adayı kim oldu? Masterchef'te dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 4 Aralık Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.