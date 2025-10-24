2025 Yılı Performans Göstergeleri Değerlendirildi

Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında 2025 Yılı Performans (Karne) Göstergesi Değerlendirme (Ağustos-Ekim Karşılaştırma) Toplantısı gerçekleştirildi.

İlçe kaymakamları ve vakıf müdürlerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda, vakıfların yürüttüğü çalışmalar ile performans düzeyleri değerlendirildi. Toplantıda ayrıca Vali Çiftçi, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarının daha düzenli, sistemli ve etkin şekilde çalışmasının önemine değinerek yardımların ihtiyaç sahiplerine zamanında ulaştırılması gerektiğini vurguladı. - ERZURUM