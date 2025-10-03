2025 yılı kovan destekleme başvuruları başladı. Başvurular, 7 Kasım tarihine kadar yapılabilecek.

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, arılı kovan destekleme başvurularının alınmaya başladığını, müracaatların 7 Kasım Cuma gününe kadar devam edeceğini duyurdu. Başvurular, birlik üyeleri için Bayburt Arı Yetiştiricileri Birliği aracılığıyla, üye olmayan üreticiler için ise il ve ilçe tarım ve orman müdürlükleri üzerinden kabul edilecek.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, arıcılıkla uğraşan üreticilerin mağduriyet yaşamamaları için başvurularını belirtilen tarihe kadar yapmaları gerektiğini hatırlattı. - BAYBURT