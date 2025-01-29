2025 Yedek Subay ve Astsubay Sınıflandırma Sonuçları e-Devlet'te Açıklandı
Milli Savunma Bakanlığı, Şubat/Mart ve Nisan 2025 dönemlerinde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçlarının dışarıdan müdahaleye kapalı yazılım vasıtasıyla belirlendiğini duyurdu. Sonuçlar e-Devlet'te ve MSB Mobil uygulamasında erişilebilir.
Şubat/Mart ve Nisan 2025 dönemlerinde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları dışarıdan müdahaleye kapalı yazılım vasıtasıyla belirlenerek, sonuçları e-Devlet'te açıklandı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Şubat/Mart ve Nisan 2025 dönemlerinde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları dışarıdan müdahaleye kapalı yazılım vasıtasıyla sınıflandırma kurulu huzurunda belirlenmiştir. Sonuçları; e-Devlet kapısından, askerlik şubelerinden ve MSB Mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz" denildi. - ANKARA