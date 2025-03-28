2025 EDU Eğitim Yönetim Sistemi ile Eğitim Kalitesi Artırılacak

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, 2025 EDU Eğitim Yönetim Sistemi ile eğitimdeki kalitenin arttırılmasının hedeflendiğini belirtti.

2025 EDU Eğitim Yönetim Sistemi'ne eğitici ve antrenör olarak başvuruda bulunan toplam 425 kişi başvurdu. Programa çeşitli branşlarda eğitim alabilmek ve eğitimci olarak görev yapmak üzere başvurularını tamamladı. Bu yılki başvurular, özellikle eğitim alanında önemli bir ilgiyle karşılandı ve sistemin daha geniş bir katılımla uygulanacağı öngörülüyor.

Başvurular arasında öne çıkan ve eğitim sisteminde büyük bir önem taşıyan branşlardan biri de "Havuz Güvenliği ve Suda Canlı Kalma Teknikleri" oldu. Bu branşta başvuru yapan eğitici adaylarının uygulama sınavları başarıyla tamamlandı. 8 eğitici, bu zorlu sınavlarda başarılı olarak, bu yılın eğitim programına dahil olmayı başardı. Havuz güvenliği ve suya dayalı hayatta kalma tekniklerinin öğretilmesi, özellikle yaz aylarında yoğun olarak kullanılan havuzlarda meydana gelebilecek tehlikeleri önlemeyi amaçlıyor.

Kasapoğlu, 2025 EDU Eğitim Yönetim Sistemi'nin eğitimdeki kalitesini artırmayı hedeflediğini belirtti. Kasapoğlu, şu ifadeleri kullandı: "Bu yılki başvurular, sistemin ne denli etkili ve geniş kapsamlı hale geldiğinin bir göstergesidir. Eğitici ve antrenörlerin eğitim seviyelerini artırmak, sporcularımıza daha iyi hizmet sunmak adına büyük bir adım attık." - AFYONKARAHİSAR