Rusya'nın kalbinde patlama! Üst düzey yetkili hayatını kaybetti

Rusya'nın kalbinde patlama! Üst düzey yetkili hayatını kaybetti
Kütahya'da 4.6 büyüklüğünde bir deprem daha

Kütahya'da deprem fırtınası! Bir korkutan sarsıntı daha
Deprem sonrası toplanan kriz masasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken talimat

Erdoğan deprem sonrası toplanan kriz masasında bu talimatı vermiş
İmamoğlu, soruşturmadaki 4 kritik isimle gizli toplantı mı yaptı? Görüntülerde bomba bir detay var

4 kritik isimle gizli toplantı mı yaptı? Görüntüdeki bir detay bomba

2025 Aile Yılı Tanıtım Programı İskenderun'da Gerçekleştirildi

2025 Aile Yılı Tanıtım Programı İskenderun'da Gerçekleştirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 2025 yılı 'Aile Yılı' tanıtım programı düzenlendi. Gençleri evliliğe teşvik etmek ve nüfusu artırmak amacıyla gerçekleştirilen programda, aile yılına dair faaliyetler hakkında bilgi verildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 2025 yılı 'Aile Yılı' tanıtım programı gerçekleştirildi.

Türkiye'de 2025 yılı 'Aile Yılı' olarak ilan edilmişti. Gençleri evliliğe teşvik etmek ve genç nüfusu arttırmak için hayata geçirilen program kapsamında Hatay'da tanıtım faaliyetleri sürdürüyor. İskenderun Aile ve Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürlüğü tarafından kamu kurum temsilcilerinin katılımıyla tanıtım programı gerçekleştirildi. Programda aile yılında İskenderun'da yapılan ve yapılması planlanan faaliyetler hakkında bir sunum gerçekleştirildi.

Programa İskenderun Kaymakamı Muhammet Önder'de katıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.