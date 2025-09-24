Haberler

Eskişehir'de 'Bilgilenirken Medya' Konulu Eğitim Düzenlendi

Eskişehir'de 'Bilgilenirken Medya' Konulu Eğitim Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, 2025 Aile Yılı kapsamında 'Bilgilenirken Medya' konulu bir eğitim programı düzenledi. Eğitim, 6 Ocak 2025 tarihli Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilan ettiği Aile Yılı çerçevesinde Eskişehir İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü'nde gerçekleştirildi.

Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından '2025 Aile Yılı' kapsamında 'Bilgilenirken Medya' konulu eğitim gerçekleştirildi.

6 Ocak 2025 tarihinde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025 yılı 'Aile Yılı' olarak ilan edilmişti. Bu kapsamda ise, Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Eskişehir İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü'nde eğitim gerçekleştirildi. Eğitim, yetişkinlere yönelik Aile Eğitim Programı (AEP) çerçevesinde düzenlendi. Ayrıca eğitimin konusu ise 'Bilgilenirken Medya' seçildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Mahkeme 'durulsun' dedi, CHP İstanbul Kongresi başladı

CHP İstanbul Kongresi'ne dakikalar kala mahkemeden yeni hamle
Kalabalığın arasına tüfekle dalıp husumetlisini silahla başından vurdu

Kalabalığın arasına daldı, başından vurdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eşini öldüresiye dövüp sosyal medyadan yayınladı

Eşini öldüresiye dövdü, yetmedi sosyal medyada yayınladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.