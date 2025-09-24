Eskişehir'de 'Bilgilenirken Medya' Konulu Eğitim Düzenlendi
Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, 2025 Aile Yılı kapsamında 'Bilgilenirken Medya' konulu bir eğitim programı düzenledi. Eğitim, 6 Ocak 2025 tarihli Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilan ettiği Aile Yılı çerçevesinde Eskişehir İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü'nde gerçekleştirildi.
Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından '2025 Aile Yılı' kapsamında 'Bilgilenirken Medya' konulu eğitim gerçekleştirildi.
6 Ocak 2025 tarihinde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025 yılı 'Aile Yılı' olarak ilan edilmişti. Bu kapsamda ise, Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Eskişehir İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü'nde eğitim gerçekleştirildi. Eğitim, yetişkinlere yönelik Aile Eğitim Programı (AEP) çerçevesinde düzenlendi. Ayrıca eğitimin konusu ise 'Bilgilenirken Medya' seçildi. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel