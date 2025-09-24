Eskişehir'de 'Bilgilenirken Medya' Konulu Eğitim Düzenlendi

Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından '2025 Aile Yılı' kapsamında 'Bilgilenirken Medya' konulu eğitim gerçekleştirildi.

6 Ocak 2025 tarihinde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025 yılı 'Aile Yılı' olarak ilan edilmişti. Bu kapsamda ise, Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Eskişehir İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü'nde eğitim gerçekleştirildi. Eğitim, yetişkinlere yönelik Aile Eğitim Programı (AEP) çerçevesinde düzenlendi. Ayrıca eğitimin konusu ise 'Bilgilenirken Medya' seçildi. - ESKİŞEHİR