2025-2026 Av Sezonu Öncesi Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

2025-2026 av sezonu öncesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü personellerinin katılımıyla bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda, avlaklarda görev alacak ekiplerin oluşturulması ve avlakların mevcut potansiyel durumlarının değerlendirilmesi konuları ele alındı.

Av sezonu boyunca sahada görev alacak ekiplerin planlamasının yapıldığı toplantıda, Bayburt'taki avlakların durumu ayrıntılı bir şekilde değerlendirildi.

Öte yandan Tarım ve Orman Bakanlığı, 2025-2026 av sezonunun 23 Ağustos Cumartesi günü başlayacağını duyurarak, açıklamada bulunmuştu. Bakanlıktan yapılan açıklamada avlanma; bıldırcın, üveyik, alakarga, küçük karga, ekinkargası, leşkargası, karabatak, saksağan, yaban domuzu ve çakal avı ile başlayacak.

Avlanma günleri Çarşamba, Cumartesi, Pazar ve resmi tatiller olarak belirlenirken, yaban domuzu ile bazı kuş türlerinin avına salı günleri de izin verilecek. - BAYBURT