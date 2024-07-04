2024 Yılı Yaz Kur'an Kursları Başladı

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her sene camilerde ve Kur'an kurslarında milyonlarca çocuğun Kur'an-ı Kerim ve dini bilgiler öğrendiği '2024 Yılı Yaz Kur'an Kursları' coşkuyla başladı.

Nazilli İlçe Müftülüğü bünyesinde açılan 'Yaz Kur'an Kursları'nı ziyaret eden İl Müftüsü Hasan Güneş ve Nazilli İlçe Müftüsü Selami Bayrakçi öğrencilerin heyecanına ortak oldu. Yunus Emre, Zafer ve Hacı İsmail Camilerine ziyaret eden İl Müftüsü Güneş, "Her yıl olduğu gibi bu sene de açılan yaz Kur'an kurslarına katılımın yoğun olması bizleri çok memnun ediyor. Camilerimiz çocuklarla şenleniyor ve onlarla adeta çiçek açıyor" dedi.

Aydın'da eğitim gören öğrencileri yaz boyunca ziyaret edeceklerini ifade eden Güneş, "Yaz Kur'an kurslarımıza çocuklarını gönderen bütün kardeşlerimize teşekkür ediyor, yavrularımıza eğitim veren hocalarımıza kolaylıklar diliyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN