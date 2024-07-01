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2024 Yılı Yaz Kur'an Kursları Açıldı

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Her yıl okulların kapanmasıyla birlikte çocukların Kur'an-ı Kerim ve dini bilgiler öğrendiği '2024 yılı yaz Kur'an Kursları' açılış programı Aydın'ın Bozdoğan ilçesi camilerinde ve Kur'an kurslarında gerçekleştirildi.

Her yıl okulların kapanmasıyla birlikte çocukların Kur'an-ı Kerim ve dini bilgiler öğrendiği '2024 yılı yaz Kur'an Kursları' açılış programı Aydın'ın Bozdoğan ilçesi camilerinde ve Kur'an kurslarında gerçekleştirildi.

Bozdoğan Çarşı Camii'nde düzenlenen açılış programına İlçe Kaymakamı İbrahim Gökçe, İlçe Müftüsü Dr. Hamza Yıldırım, din görevlileri, Kur'an Kursu öğreticileri ve öğrenciler katıldı. Program, öğrencilerin Kur'an tilavetiyle başlarken, ilahiler okudu. Açılış konuşmalarını yapan Bozdoğan İlçe Müftüsü Dr. Hamza Yıldırım öğrencilere Kur'an kursunu tercih etikleri için tebrik ederek, "En çok annenizi daha sonra babanızı severek hayata başladınız. Şimdi de caminizi ve Kur'an'ı sevdiğiniz için buraya geldiniz. Hepinizi tebrik ediyorum" dedi.

İlçe Kaymakamı İbrahim Gökçe de konuşmasında çocukluk hatıralarında Yaz Kur'an Kursu'nun önemli bir yeri olduğunu dile getirerek, "Burada dininizi öğrenirken yeni yeni arkadaşlar edineceğiniz ve hayatınızda kalıcı hatıralar bırakacak olan yaz Kur'an kursu döneminin hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Yaz Kur'an kursları tanıtım videosu ile Diyanet TV'den canlı yayınlanan 2024 Yılı Yaz Kur'an Kursları Açılış Programı'nın izletilmesi ile devam eden program, yapılan dondurma ikramların ardından sona erdi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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