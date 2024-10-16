Yükseköğretim Kurulu tarafından üniversitelerin değerlendirildiği 2024 yılı Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporu yayınlandı. Raporda Türkiye'deki 201 üniversite "Eğitim ve Öğretim", "Araştırma-Geliştirme, Proje ve Yayın", "Uluslararasılaşma", "Sürdürülebilirlik" ile "Topluma Hizmet ve Sosyal Sorumluluk" olmak üzere 5 kategoride toplanan 64 göstergeye göre yükseköğretime yaptıkları katkı ve sağladıkları gelişme bakımından değerlendirildi.

Erciyes Üniversitesi 9 göstergede ilk 5'te, 18 göstergede ilk 10'da, 27 göstergede ise ilk 20'de yer alarak büyük bir başarı elde etti. Ayrıca, yayınlanan rapora göre "İklim Eylem Endeksi" göstergesinde Türkiye birincisi olarak yer aldı.

Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, farklı kategorilerde elde edilen başarılardan dolayı tüm akademik ve idari personele teşekkür ederek, başarılar diledi. - KAYSERİ