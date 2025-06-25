2024 Yılı Uluslararası Göç İstatistikleri Açıklandı

2024 Yılı Uluslararası Göç İstatistikleri Açıklandı
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TÜİK, 2024 yılında Türkiye'ye ve yurtdışına yapılan göç istatistiklerini açıkladı. Türkiye'ye 314 bin 588 kişi göç ederken, Erzurum'dan yurtdışına göç edenlerin sayısı 1504 olarak belirlendi. İstanbul en fazla göç alan ve veren şehir oldu.

TÜİK, Uluslararası Göç İstatistikleri'ni açıkladı. 2024 yılında Erzurum'dan yurtdışına bin 504 kişi göç etti.

Yurt dışından Türkiye'ye 314 bin 588 kişi göç etti. Yurt dışından Türkiye'ye göç edenlerin sayısı 2024 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 0,6 azalarak 314 bin 588 kişi oldu. Göç eden nüfusun yüzde 54,5'ini erkekler, yüzde 45,5'ini ise kadınlar oluşturdu. Yurt dışından gelen nüfusun 103 bin 732'sini Türk vatandaşları, 210 bin 856'sını ise yabancı uyruklular oluşturdu. Türkiye'ye 2024 yılında göç edenlerin illere göre dağılımı incelendiğinde, yüzde 32,8 ile en fazla göç alan ilin İstanbul olduğu görüldü. İstanbul'u yüzde 8,5 ile Antalya, yüzde 7,4 ile Ankara, yüzde 5,5 ile Mersin ve yüzde 3,7 ile İzmir takip etti. Türkiye'den göç eden nüfusun illere göre dağılımına bakıldığında ise yüzde 34 ile İstanbul'un en fazla göç veren il olduğu görüldü. İstanbul'u yüzde 8,5 ile Ankara, yüzde 7,8 ile Antalya, yüzde 3,3 ile İzmir ve Mersin izledi.

İllere ve cinsiyete göre Türkiye'ye gelen ve Türkiye'den giden göç rakamlarına bakıldığında; Erzurum'a 2024 yılında bin 178 kişi göç ederken Erzurum'dan bin 504 kişi yurtdışına göç etti. Erzurum toplam 4 bin 598 yabancı uyruklu şahıs bulunuyor. Erzurum'a göç eden şahıslara bakıldığında 491'nin Türk vatandaşı, 687'sinin yabancı uyruklu olduğu belirlendi. Erzurum'dan giden göç rakamlarına bakıldığında ise 802 Türk vatandaşı ve 702 yabancı uyruklu olmak üzere bin 504 kişinin göç ettiği görüldü. Erzurum'da net göç oranı ise eksi 326 oldu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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