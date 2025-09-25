2024 Yılı Türkiye Hayvan Varlığı İstatistikleri Açıklandı

Türkiye'nin 2024 hayvan varlığı istatistikleri açıklandı.

Tarım Ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan 2024 Yılı Hayvan Varlığı İstatistik Bülteni yayımlandı. Türkiye'nin tarım ve hayvancılık alanındaki mevcut durumunu gözler önüne seren bültende, büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayılarından, kanatlı hayvan üretimine kadar geniş kapsamlı veriler yer aldı.

Verilere göre, 2024 yılında büyükbaş hayvan sayısında artış yaşanırken, küçükbaş hayvancılıkta ise dengeli bir seyir gözlendi. Süt ve et üretiminde istikrarlı bir artışın sürdüğü belirtilirken, tavuk ve hindi yetiştiriciliğinde de dikkat çekici bir yükseliş görüldü.

Yetkililer, açıklanan verilerin hayvancılık politikalarının belirlenmesinde önemli bir rol oynayacağını vurgulayarak, üreticilere sağlanacak desteklerin bu verilere göre şekilleneceğini ifade etti.

Türkiye'nin tarım ve hayvancılık sektöründeki potansiyelini ve gelişimini ortaya koyan bülten, sektör temsilcileri ve üreticiler tarafından yakından takip ediliyor. - ERZİNCAN