2024 Yılı Küçükbaş Hayvancılık Desteklemesi Kuzu ve Oğlaklar Üzerinden Yapılacak

2024 yılı küçükbaş hayvancılık desteklemesinin kuzu ve oğlaklar üzerinden yapılmasının planlanmakta olduğu belirtilerek, "Mağduriyet yaşamamak için kuzu ve oğlakların küpelerini ve aşılarını mutlaka yaptırın" denildi.

Konuya ilişkin İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"2024 yılı küçükbaş hayvancılık desteklemesinin kuzu ve oğlaklar üzerinden yapılması planlanmaktadır. Mağduriyet yaşamamak için kuzu ve oğlaklarınızın küpelerini ve aşılarını gelen görevlilere mutlaka yaptırın." - ERZİNCAN