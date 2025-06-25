2024 Yılı Kars Ölüm Oranları Açıklandı

Kars'ta 2024 yılında bin 384 kişi çeşitli nedenlerden dolayı hayatını kaybetti. Türkiye'de ise ölüm sayısı 2024 yılında 489 bin 361 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) 2024 yılında ölüm oranlarını açıkladı. TUİK Kars Bölge Müdürlüğü'nün verilerine göre, Kars'ta ölüm sayısı 2024 yılında bin 384,

Ağrı'da bin 767, Iğdır'da 852 ve Ardahan'da ölüm sayısı 2024 yılında 733 oldu.

Ölüm sayısı 2023 yılında 526 bin 416 iken 2024 yılında 489 bin 361 oldu. Ölen kişilerin 2024 yılında yüzde 54,8'ini erkekler, yüzde 45,2'sini kadınlar oluşturdu.

Bin kişi başına düşen ölüm sayısını ifade eden kaba ölüm hızı, 2023 yılında binde 6,2 iken 2024 yılında binde 5,7 oldu. Diğer bir ifade ile 2023 yılında bin kişi başına 6,2 ölüm düşerken 2024 yılında bin kişi başına 5,7 ölüm düştü.

İyi ve kötü huylu tümörlerden kaynaklı ölümler illere göre incelendiğinde, 2024 yılında bu hastalıklara bağlı ölüm oranının en yüksek olduğu ilin yüzde 21,7 ile Ağrı olduğu görüldü. Bu ili yüzde 21,4 ile Bingöl, yüzde 20,7 ile Ankara, yüzde 20,3 ile Van izledi.

Bu hastalıklara bağlı ölüm oranının en düşük olduğu ilin ise yüzde 10,1 ile Kilis olduğu görüldü. Bu ili yüzde 10,9 ile Şanlıurfa, yüzde 11,0 ile Çorum, yüzde 11,4 ile Şırnak izledi. - KARS