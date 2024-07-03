Üye Girişi
Haberler

2024 Yaz Kur'an Kursları Gediz'de Başladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'nın Gediz ilçesinde 2024 Yaz Kur'an Kursları başladı. İlkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik gerçekleştirilecek olan kurslarda öğrenciler Kur'an-ı Kerim ve ilmihal bilgilerini alacaklar.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde 2024 Yaz Kur'an Kursları başladı.

İlkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik gerçekleştirilecek olan ve 16 Ağustos tarihine kadar devam edecek yaz Kur'an Kurslarında öğrenciler Kur'an-ı Kerim ve ilmihal bilgilerini alacaklar.

Konuyla ilgili konuşan İlçe Müftüsü Sebahattin Turan, "2024 Yaz Kuran Kurslarımız başladı. Yaz Kuran Kursları, Kur'anımızı, dini ve milli değerlerimizi, kardeşliği, paylaşmayı, merhameti ve varoluş gayemizi öğrendiğimiz müstesna mekanlar ve zaman dilimleridir. Bu münasebetle değerli velilerimiz en değerli varlıklarını yarınlarımız için ellerinde tutup camilerimize ve kuran kurslarımıza getirmeli, onların gönül dünyalarını güzel değerlerimizle donatmaları için gayret göstermeliler. Camilerimiz, kuran kurslarımız ve hocalarımız tertemiz yavrularımızı bekliyor. Rabbim çocuklarımızın eğitimli, edepli ve aydın nesiller olmasını nasip etsin. Onları her türlü çirkinlikten ve olumsuzluktan muhafaza eylesin. Çocukları için gecesini gündüzüne katan ve çocuğunu en büyük kazanımı olarak gören velilerimizden razı olsun. Unutmayalım çocuğumuz en değerli mirasımızdır" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kütahya Gediz Eğitim Yerel Güncel Haberler

Enflasyon haziran ayında yüzde 1,64 arttı, yıllık bazda yüzde 71,60 oldu

Enflasyon haziran ayında yüzde 1,64 arttı, yıllık bazda yüzde 71,60 oldu

 UEFA, Avusturya maçında bozkurt işareti yapan Merih Demiral hakkında soruşturma başlattı

UEFA, Avusturya maçında bozkurt işareti yapan Merih Demiral hakkında soruşturma başlattı

 İşçi ve Bağkur emeklileri yüzde 24,73, memur emeklileri yüzde 19,31 zam alacak

İşçi ve Bağkur emeklileri yüzde 24,73, memur emeklileri yüzde 19,31 zam alacak

Bakmadan Geçme

Sinan Ateş davasında ne oluyor? Sinan Ateş davasının 3. gününde neler oluyor? TÜİK Başkanı kimdir? TÜİK Başkanı nereli, kaç yaşında? TÜİK Başkanı ne zaman değişti? En düşük ve en yüksek memur maaşı ne kadar? Zamlı öğretmen, polis memur, hemşire maaşları ne kadar oldu? Araştırma görevlisi maaşı ne kadar oldu? Araştırma görevlisi zamlı maaşı kaç TL? Temmuz'da araştırma görevlisi ne kadar maaş alacak? 3 Temmuz 2011'de ne oldu? Fenerbahçe şikeden ceza aldı mı? Fenerbahçe 2011'de şampiyonlar ligine neden gidemedi? Airfryer zararlı mı? Airfryer kullanımı zararlı mı? Airfryer kullanmak sağlıklı mı? BEDELLİ ASKERLİĞE ZAM GELDİ! Bedelli askerlik fiyatı ne kadar oldu? Bedelli askerlik zamlı ücreti kaç TL? Avukat maaşları ne kadar oldu? Haziran ayı enflasyon rakamlarına göre avukat maaşı ne kadar olacak? MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA | Maaş zammı nasıl hesaplanır? Tüketici fiyat endeksi nedir? TEFE-TÜFE nasıl hesaplanır? Tüketici fiyat endeksi formülü ne? 2024 MEMUR MAAŞLARI| Doktor, hemşire, araştırma görevlisi, öğretmen, başkomiser, polis maaşları ne kadar oldu? 6 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU | Memur ve emekli maaşları ne kadar oldu? Temmuz kira artış oranı yüzde kaç? Memur maaşı ne kadar oldu? Temmuz 2024 memur emekli maaşı zammı yüzde kaç oldu? Mehmet Şimşek Haziran ayı enflasyon rakamlarıyla ilgili ne söyledi? Mehmet Şimşek açıklama yaptı mı? KİRADA TAVAN ZAM ORANI yüzde kaç oldu? TÜFE oranı belli oldu mu? Temmuz ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç?
Yüzde 25 sınırı kalkmıştı! Kiralarda tavan zam oranı yüzde 65.07 oldu

Yüzde 25 sınırı kalkmıştı! Kiralarda tavan zam oranı yüzde 65.07 oldu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title