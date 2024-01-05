Erzincan'da 2024 Erzincan Yılı Toplantısı Gerçekleştirildi

Erzincan'da "2024 Erzincan Yılı" konulu toplantı, Vali Yardımcısı Yusuf İzci başkanlığında yapıldı.

Kamu kurum müdürlerinin katıldıkları toplantıda, "2024 Erzincan Yılı" ile ilgili olarak kamu kurumları tarafından Erzincan'da yıl içerisinde yapılması planlanan etkinlik, faaliyet ve organizasyonlar ele alındı. - ERZİNCAN