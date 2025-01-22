Üye Girişi
Haberler
Bolu'daki otel yangıyla ilgili yayın yasağı kaldırıldı

76 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasıyla ilgili yeni gelişme
Kartalkaya'da facia göz göre gelmiş: Yangın tüpü yok, alarm var ama çalışmıyor

Otel çalışanından olay sözler! Facia göz göre göre gelmiş
Cansız bedenlerin bulunduğu tırın üzerindeki görsel gece operasyonuyla kapatıldı

Hastane önünde skandal görüntü! Tepkiler gelince operasyon çektiler
Yangın faciasında hayatını kaybeden THY çalışanı, alevlerin arasında annesini arayıp helallik almış

Alevlerin arasında kalan THY çalışanı annesini arayıp helallik istemiş

2024 1. Dönem Kuzu-Oğlak Destekleme İcmalleri Askıya Çıkarıldı

2024 1. Dönem Kuzu-Oğlak Destekleme İcmalleri Askıya Çıkarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2024 yılı birinci dönem kuzu-oğlak destekleme icmalleri hakkında üreticileri bilgilendirerek, askı listelerinin kontrol edilmesi gerektiğini hatırlattı. Destekleme icmalleri, 24 Ocak 2025 tarihine kadar askıda kalacak.

2024 yılı birinci dönem kuzu-oğlak destekleme icmalleri askıya çıkarıldı. Destekleme icmalleri, 24 Ocak Cuma gününe kadar askıda kalacak.

Askı listelerinin kontrol edilmesi gerektiğini üreticilere hatırlatan Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden, "1'inci dönem kuzu-oğlak destekleme icmalleri 24.01.2025 tarihine kadar, il-ilçe tarım ve orman müdürlüklerimizde, askıya çıkarılmıştır. Askı listelerini kontrol etmeyi unutmayınız" ifadelerinin yer aldığı uyarı yapıldı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
76 kişiye mezar olan otelin açıklamasına tepki yağıyor: Kepazesiniz, silin o paylaşımı

76 kişiye mezar olan otelden yapılan açıklamaya tepki yağıyor
Tutuklanan Ümit Özdağ'dan ilk açıklama: Tek endişem, Kozinoğlu gibi suikasta uğramak

Tutuklanan Ümit Özdağ'dan ilk açıklama! Çarpıcı suikast iddiası
Şahan Gökbakar'ı küplere bindiren görüntü: Lan siz nasıl insansınız?

Şahan Gökbakar'ı küplere bindiren görüntü: Lan siz nasıl insansınız?
En acı liste! Bolu'daki otel yangınında aynı aileden 14 kişi hayatını kaybetti

En acı liste! Aynı aileden 14 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'nin dev tarım şirketi iflas etti

Türkiye'nin dev tarım şirketi iflas etti
Öve öve bitirememiş! Yanan otelin sahibi faciadan 3 gün önce konuşmuş

Öve öve bitirememiş! Yanan otelin sahibi faciadan 3 gün önce konuşmuş

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.