2024 1. Dönem Kuzu-Oğlak Destekleme İcmalleri Askıya Çıkarıldı

2024 yılı birinci dönem kuzu-oğlak destekleme icmalleri askıya çıkarıldı. Destekleme icmalleri, 24 Ocak Cuma gününe kadar askıda kalacak.

Askı listelerinin kontrol edilmesi gerektiğini üreticilere hatırlatan Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden, "1'inci dönem kuzu-oğlak destekleme icmalleri 24.01.2025 tarihine kadar, il-ilçe tarım ve orman müdürlüklerimizde, askıya çıkarılmıştır. Askı listelerini kontrol etmeyi unutmayınız" ifadelerinin yer aldığı uyarı yapıldı. - BAYBURT