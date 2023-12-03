2023 yılında dünya genelinde bir milyardan fazla engelli insan bulunuyor

Türkiye Sakatlar Derneği Elazığ Şube Başkanı Metin Fırat, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla açıklamalarda bulundu. Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi verilerine göre 2023 yılında dünya genelinde bir milyardan fazla engelli insan bulunduğunun altını çizen Fırat, 'Engellilerin sadece 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde hatırlanmaması gerekiyor. Biz de bu toplumun bir fertleriyiz. Unutmamalıyız ki her insan bir engelli adayıdır' dedi. - ELAZIĞ

2023 yılında dünya genelinde bir milyardan fazla engelli insan bulunduğu belirten Türkiye Sakatlar Derneği Elazığ Şube Başkanı Metin Fırat, "Unutmamalıyız ki her insan bir engelli adayıdır" dedi.

Türkiye Sakatlar Derneği Elazığ Şube Başkanı Metin Fırat, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla açıklamalarda bulundu. Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi verilerine göre 2023 yılında dünya genelinde bir milyardan fazla engelli insan bulunduğunun altını çizen Fırat, "Engellilerin sadece 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde hatırlanmaması gerekiyor. Biz de bu toplumun bir fertleriyiz. Unutmamalıyız ki her insan bir engelli adayıdır" dedi. - ELAZIĞ