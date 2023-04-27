2023 yılı 2. dönem toplantısı, Vali H. Engin Sarıibrahim, başkanlığında yapıldı

Iğdır Valisi H. Engin Sarıibrahim, başkanlığında 2023 yılı 2. dönem toplantısı kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin katımıyla yapıldı.

Kamu kaynaklarının etkin ve verimli bir biçimde kullanılması, koordinasyonu gerektirecek hususların görüşülerek gerekli tedbirlerin alınması amacıyla düzenlenen İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Iğdır Valisi H. Engin Sarıibrahim'in başkanlığında, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin katımıyla yapıldı.

İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğünce yılda dört defa yapılan toplantıların 2023 Yılı 2. Dönem Toplantısı, Iğdır'da tamamlanan ve devam eden yatırımlar, planlanan yatırım projeleri ve ilgili konularda koordinasyon gerektiren hususlar değerlendirildi. Vali Sarıibrahim, toplantıdaki konuşmasına, 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan ve sonrasında yaşanan depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet dileyerek başladı. Olağanüstü durumlarda yerel yönetimlere, kamu kurum ve kuruluşlara önemli görevler düştüğünü belirten Vali Sarıibrahim, "Yaşadığımız asrın felaketinde milletimizi dayanışmasını hep birlikte şahit olduk. Kamu kurum ve kuruluşlarımız bölgede yürütülen çalışmalara çok büyük destek oldular. Bu gibi durumlara her zaman hazır olmalıyız. Yaşanabilecek herhangi bir afette tecrübelerimizi sahaya yansıtmamız gerekiyor. Depremin ardından bölgede emek veren, destek olan, dua eden, gönül veren herkese teşekkür ediyorum. Daha iyi günlere hep birlikte ulaşacağız" dedi. - IĞDIR