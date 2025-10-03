2023 Türk Yükseköğretim Yol Haritası Toplantısı Gerçekleşti

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın başkanlığında 2 Ekim 2025 tarihinde Ankara'da düzenlenen toplantıya katıldı. Toplantıda, Türk yükseköğretim sisteminin geleceğine yön verecek "2030 Türk Yükseköğretim Yol Haritası" kamuoyuyla paylaşıldı.

Görüşmelerde; kalite odaklı süreç yönetimi, dijital dönüşüm, uluslararası görünürlük, girişimcilik ve yenilikçilik başlıkları altında üniversitelerin önümüzdeki dönemde izleyeceği stratejiler ele alındı. Ayrıca, öğrencilerin üç yılda mezun olabilmesine imkan sağlayacak yeni düzenlemeler, yaz okulunun yeniden yapılandırılması, işyeri temelli uygulamalı eğitim modelinin yaygınlaştırılması ve kontenjan politikalarının güncellenmesi gibi önemli konular gündeme taşındı.

ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, toplantının yükseköğretimin geleceği açısından büyük önem taşıdığını belirterek, Erzurum Teknik Üniversitesi'nin Yükseköğretim Kurulu tarafından ortaya konulan 2030 vizyonuna katkı sunmayı sürdüreceğini ifade etti. - ERZURUM