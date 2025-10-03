Haberler

2023 Türk Yükseköğretim Yol Haritası Toplantısı Gerçekleşti

2023 Türk Yükseköğretim Yol Haritası Toplantısı Gerçekleşti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, 2030 Türk Yükseköğretim Yol Haritası'nın tartışıldığı YÖK toplantısına katıldı ve üniversitelerin gelecekteki stratejilerini ele aldı.

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın başkanlığında 2 Ekim 2025 tarihinde Ankara'da düzenlenen toplantıya katıldı. Toplantıda, Türk yükseköğretim sisteminin geleceğine yön verecek "2030 Türk Yükseköğretim Yol Haritası" kamuoyuyla paylaşıldı.

Görüşmelerde; kalite odaklı süreç yönetimi, dijital dönüşüm, uluslararası görünürlük, girişimcilik ve yenilikçilik başlıkları altında üniversitelerin önümüzdeki dönemde izleyeceği stratejiler ele alındı. Ayrıca, öğrencilerin üç yılda mezun olabilmesine imkan sağlayacak yeni düzenlemeler, yaz okulunun yeniden yapılandırılması, işyeri temelli uygulamalı eğitim modelinin yaygınlaştırılması ve kontenjan politikalarının güncellenmesi gibi önemli konular gündeme taşındı.

ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, toplantının yükseköğretimin geleceği açısından büyük önem taşıdığını belirterek, Erzurum Teknik Üniversitesi'nin Yükseköğretim Kurulu tarafından ortaya konulan 2030 vizyonuna katkı sunmayı sürdüreceğini ifade etti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Ali Babacan gündem yaratan fotoğrafın perde arkasını Haberler.com'a anlattı

Gündem yaratan fotoğrafın perde arkasını ilk kez anlattı
Ali Babacan'dan Muharrem İnce'ye 'fotoğraf' yanıtı: Hiçbir kıymeti yok

Babacan ilk kez bu kadar sert! İnce'nin fotoğraf yorumuna olay yanıt
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elbise ile görüldü, pijama ile bulundu! Güllü'nün ölümünde çelişkili detay

Ölümünde şok İddia: Elbiseyle görüldü, pijamayla bulundu
310 yıl önce batan geminin enkazında 1 Milyon dolarlık sikke bulundu

310 yıl önce batan geminin enkazında 1 Milyon dolarlık sikke bulundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.