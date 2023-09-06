2023, en sıcak yaz oldu

Kuzey Yarımküre'de 2023 yılının Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında ortalama hava sıcaklığının küresel çapta en yüksek seviyeye çıkmasıyla en sıcak yaz mevsimi yaşandı.

Kuzey Yarımküre'de 2023 yılının Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında ortalama hava sıcaklığının küresel çapta en yüksek seviyeye çıkmasıyla en sıcak yaz mevsimi yaşandı.

Avrupa Birliği (AB) Copernicus İklim Değişikliği Servisi verilerine göre 2023'ün Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında Kuzey Yarımküre'de ortalama hava sıcaklığı küresel çapta en yüksek seviyeyi gördü. Dünya'nın tarihteki en sıcak 3 ayını yaşadığı belirtildi. Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında ortalama küresel sıcaklığın 16,77 santigrat derece (62,19 Fahrenheit derece) olduğu, önceki rekorun 16,48 santigrat dereceyle 2019'da kayıtlara geçtiği vurgulandı.

Küresel deniz yüzeyi sıcaklıklarının da üst üste üç boyunca benzeri görülmemiş seviyeye ulaştığı aktarıldı.

"İklim çöküşü başladı"

Birleşmiş Millet (BM) Genel Sekteri Antonio Guterres konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Gezegenimiz bir kaynama mevsimini, kayıtlara geçen en sıcak yaz mevsimini geride bıraktı. İklim çöküşü başladı. Bilim insanları uzun süredir fosil yakıt bağımlılığımızın nelere yol açacağı konusunda uyarı yapıyordu. Dünya liderlerin iklim çözümleri için çabalarını artırması gerekiyor. İklim kaosunun en kötüsünden hala kaçınabiliriz, kaybedecek bir dakikamız bile yok" ifadelerini kullandı.

Dünya Meteoroloji Örgütü Genel Sekreteri Prof. Petteri Taalas ise, "Kuzey yarımkürede aşırılıklarla dolu bir yaz yaşandı. Sıcak hava dalgaları yıkıcı orman yangınlarını körüklüyor, sağlığa zarar veriyor, günlük hayatı sekteye bozuyor ve çevreye kalıcı olarak zarar veriyor" ifadelerini kullandı. - BRÜKSEL