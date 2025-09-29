2023 Beşeri Sermaye Endeksi: Erzurum'un Durumu ve Türkiye İlleri

Türkiye'nin iller bazında "Beşeri Sermaye Endeksi" açıklandı. 2023 rakamlarına göre Türkiye'nin ortalaması 0.690 olurken Erzurum'un Beşeri Sermaye Endeksi puanı 0.675 oldu.

Beşeri Sermaye Endeksi, bugün doğan bir çocuğun yaşadığı ülkede hakim olan sağlık ve eğitim şartları göz önünde bulundurularak, 18 yaşına geldiğinde elde etmiş olması beklenen beşeri sermayeyi ölçülüyor. Metodolojisi Dünya Bankası tarafından belirlenmiş olan endeks; hayatta kalma (5 yaş altı), sağlık ve eğitim olmak üzere üç bileşenden oluşuyor. Endeks 0 ile 1 arasında değer alırken, endeks değerinin 1'e yaklaşması bugün doğan bir çocuğun sahip olduğu kaliteli eğitim ve sağlık şartları neticesinde, gelecekteki bir çalışan olarak üretkenliğinin en yüksek değerde olduğunu ifade ediyor. Dünya Bankası tarafından ülke mukayeseleri için üretilen Beşeri Sermaye Endeksi, milli politikalara yön verebilmesi amacıyla Türkiye için ülke seviyesinin yanı sıra il seviyesinde de ilk kez resmi istatistik olarak yayımlandı.

İşte il bazlı "Beşeri Sermaye Endeksi" karnesi

2023 yılında il seviyesinde en yüksek beşeri sermaye endeksine sahip il, 0,781 ile Çanakkale oldu. Bu ili, 0,761 ile Antalya, 0,756 ile Erzincan, 0,755 ile Eskişehir ve 0,749 ile Rize izledi. Beşeri sermaye endeksi en düşük olan il 0,599 ile Şırnak olurken, bu ili sırasıyla Ağrı, Şanlıurfa, Gümüşhane ve Muş izledi. Beşeri sermaye endeksinin 2021-2023 yılları arasında en çok artış gösterdiği ilk beş il sırasıyla 0,026 puan ile Çanakkale, 0,022 puan ile Uşak ve 0,017 puan ile aynı değer artışına sahip Siirt, Antalya, Erzincan oldu. Aynı dönemde, beşeri sermaye endeksinin düşüş gösterdiği iller sırasıyla 0,066 puan azalış ile Hatay, 0,059 puan azalış ile Adıyaman, 0,048 puan azalış ile Kahramanmaraş, 0,024 puan azalış ile Manisa ve 0,022 puan azalış ile Malatya oldu.

Erzurum'da endesk puanı düştü

Erzurum beşeri sermaye endeksi il bazlı hesaplamalarda; 2021 yılında 0.679 ile 60'ıncı sırada, 2022 yılında 0.691 ile 53. sırada ve 2023 yılında 0.675 ile 55. sırada yer aldı. Böylece Erzurum'da beşeri sermaye endeksi 2023 yılında bir önceki yıla göre değişim oranı -2.4 oldu. Hayatta kalma bileşeni 0.990 puan olan Erzurum'da sağlık bileşeni 0.968 ve eğitim bileşeni 0.704 puan olarak gerçekleşti.