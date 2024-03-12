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2023-2024 Av Dönemi Sona Erdi

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Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü, Eskişehir'de 2023-2024 av döneminin 3 Mart 2024 tarihi itibari ile sona erdiğini açıkladı. Av sezonu av hayvanlarının yaşama evreleri dikkate alınarak belirlenmekte olup, üreme dönemini kapsayacak şekilde her yıl Merkez Av Komisyonu kararı ile av sezonu açılış ve kapanış tarihi belirlenerek ülke genelinde sezon dışında av yasağı getiriliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü, Eskişehir'de 2023-2024 av döneminin 3 Mart 2024 tarihi itibari ile sona erdiği açıkladı.

Av sezonu av hayvanlarının eş tutma, üreme, yavru büyütme ve erginleşme gibi yaşama evreleri dikkate alınarak belirlenmekte olup, üreme dönemini kapsayacak şekilde her yıl Merkez Av Komisyonu kararı ile av sezonu açılış ve kapanış tarihi belirlenerek ülke genelinde sezon dışında av yasağı getiriliyor. Bu çerçevede, 26.08.2023 tarihinde başlayan 2023-2024 av döneminin 03.03.2024 tarihi itibari ile sona erdiği açıklandı. Avın yasak olduğu dönemde yaban hayatının sürdürülebilirliği açısından üreme döngüsü sağlanırken, yaban hayvanı popülasyonlarının korunarak gelecek nesillere intikali amaçlanıyor. Yetkililer, av sezonunun yeniden açılacağı ve resmi gazete yoluyla duyurulacağı tarihe kadar toplumun tüm kesimlerinin av ve yaban hayvanlarını avlamanın, rahatsız etmenin, yavru ve yumurtalarını toplamanın yasak olduğu bilinciyle hareket ederek tabii ortamlarda daha hassas olmasını beklediklerini belirtti.

Kurallara uymayanlara yaptırım uygulanacak

Öte yandan bakanlıkça ve Merkez Av Komisyonu'nca getirilen kurallara uyulması av ve yaban hayatı kaynaklarının koruma kullanma dengesi içerisinde sürdürülebilirliğinin sağlanması ve gelecek kuşaklara aktarılması açısından büyük önem arz ettiğine vurgu yapan yetkililer, kurallara uymayanlar hakkında yaptırım uygulanacağını duyurdu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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