2023-2024 Akademik Yılı ZBEÜ birincisi Gülümser Kahveci, Rektör Özölçer'i ziyaret etti.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 2023-2024 Akademik Yılı Üniversite birincisi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü mezunu Gülümser Kahveci, ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'e ziyarette bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Özölçer, Kahveci ile bir süre sohbet etti. Rektör Özölçer, hem bir anne hem de bir esnaf olarak eğitimini zorlu şartlar altında sürdürmesine karşın disiplin ve azmiyle üniversiteyi birincilikle bitiren Kahveci'yi tebrik ederek onun başarısının aynı zamanda tüm kadınlar için bir başarı ve örnek teşkil ettiğini ifade etti. Kahveci ise hem misafirperverliğinden hem de öğrencilik süresi boyunca öğrencilerin sorunlarını ve ihtiyaçlarını çözme konusunda büyük emekler vermesinden dolayı Rektör Özölçer'e teşekkür etti.

Ziyaret karşılıklı iyi niyet temennileri ile son buldu. - ZONGULDAK