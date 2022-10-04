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2022 Yılı Hakim ve Savcı Adaylığı sınav başvuruları başladı

Yerel Haberler

2022 Yılı Hakim ve Savcı Adaylığı sınav başvuruları başladı

Adli Yargı, İdari Yargı, Adli Yargı-Avukat sınav oturumları için başvuru işlemleri başladı.

Adli Yargı, İdari Yargı, Adli Yargı-Avukat sınav oturumları için başvuru işlemleri başladı. 4 Ekim itibariyle başlayan başvurular 11 Ekim 2022 tarihine kadar devam edecek.

Kasım ayında gerçekleşecek Adli Yargı, İdari Yargı, Adli Yargı-Avukat sınav oturumları için başvuru işlemleri başladı. Adaylar başvurularını ÖSYM'nin AİS sayfası üzerinden yapabilecekler. 4 Ekim itibariyle başlayan başvurular 11 Ekim 2022 tarihine kadar devam edecek. Yazılı sınavlar ise 26-27 Kasım'da gerçekleştirilecek. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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