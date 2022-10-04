2022 Yılı Hakim ve Savcı Adaylığı sınav başvuruları başladı
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Adli Yargı, İdari Yargı, Adli Yargı-Avukat sınav oturumları için başvuru işlemleri başladı.
Adli Yargı, İdari Yargı, Adli Yargı-Avukat sınav oturumları için başvuru işlemleri başladı. 4 Ekim itibariyle başlayan başvurular 11 Ekim 2022 tarihine kadar devam edecek.
Kasım ayında gerçekleşecek Adli Yargı, İdari Yargı, Adli Yargı-Avukat sınav oturumları için başvuru işlemleri başladı. Adaylar başvurularını ÖSYM'nin AİS sayfası üzerinden yapabilecekler. 4 Ekim itibariyle başlayan başvurular 11 Ekim 2022 tarihine kadar devam edecek. Yazılı sınavlar ise 26-27 Kasım'da gerçekleştirilecek. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel