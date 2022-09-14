'2022 Afet Tatbikat Yılı' ülke genelinde yoğun uygulamalarla devam ediyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ), "2022 Afet Tatbikat Yılı" kapsamında, yereldeki uygulamaları yoğun şekilde gerçekleştiriyor.

2021 Afet Eğitim Yılı'ndan gelen toplum hafızasındaki birikim, 2022 Afet Tatbikat Yılı'nda uygulamaya dökülüyor. Afet Müdahale Planı (TAMP) ve İl Afet Müdahale Planı doğrultusunda gerçekleştirilen uygulamalarda, ekiplerin olumsuzluklara müdahale kabiliyeti test ediliyor. Hem birçok ilin katıldığı bölgesel düzey hem de yerel düzey tatbikatlar, noksanların giderilmesini sağlıyor. Şimdiye kadar 57 bin 278 tatbikatın gerçekleştirildiği Tatbikat Yılı boyunca, toplam 70 bin tatbikat yapılması hedefleniyor.

Tatbikatlar, müzelerden ceza ve tevkif evlerine, huzurevlerinden OSB'lere kadar uzandı

Tatbikat Yılı kapsamında 9 bölgesel düzey TAMP Tatbikatı, 48 il düzeyinde tatbikat gerçekleştirildi. Toplumdaki her bireye ulaşılması için farklı pek çok noktada tatbikatlar yapıldı. Bu kapsamda, 51 bin 159 üniversite ve okulda, bin 41 müftülük ve eğitim merkezinde, 302 hastanede, 70 adliye ile ceza ve tevkif evinde, 187 organize sanayi bölgesinde, 257 öğrenci yurdunda, 111 kültürel yapı ve müzede, 870 apartman ve sitede, 2 bin 924 kamu binasında, 94 huzurevinde, 73 kütüphanede ile 130 havalimanı, otobüs terminali, AVM, gümrük limanı, sendika ve spor müsabakasında tatbikatlar gerçekleştirildi.

3 ayda 19 ilde hem sahada hem masa başında tatbikat

Son aylarda, Ankara, Diyarbakır, Elazığ ve Kayseri'de Bölgesel TAMP Tatbikatları gerçekleştirildi. Sinop, Giresun, Kastamonu, Niğde, Şırnak, Hatay, Tekirdağ, Muş, Kars, Ağrı, Bolu, Batman, Çanakkale, Zonguldak ve Erzurum'da tatbikatlar yapıldı. Yerel tatbikatlar hem masa başı hem saha tatbikatı olarak gerçekleştirildi.

Kayseri'deki Bölgesel TAMP Tatbikatına Bakan Soylu telefonla katıldı

Kayseri'deki tatbikata, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu telefonla katıldı. Telefon üzerinden yaptığı kısa konuşmada İçişleri Bakanı, "2022 yılını AFAD Tatbikat Yılı ilan etmiştik. Geçen yıl AFAD Eğitim Yılı'ydı, ondan önceki yıl da AFAD Hazırlık Yılı'ydı. Vatandaşlarımıza afet öncesi, anı ve sonrasında hangi tedbirlerin alınması konusunda bilgiler verdik" diye konuştu.

Türkiye genelinde şuanda 57 bin tatbikatı geçtiklerini ifade eden Bakan Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yılsonuna kadar 70 bini aşkın tatbikatı yapmış olacağız. Sizin yaptığınız tatbikatlar neticesinde kentsel alanı kurtarma, tahliye ve arama tatbikatları da hem farkındalık hem eğitim açısından önemlidir."

Farklı kurum ve kuruluşlardan ekipler katılıyor

Yerel ve bölgesel tatbikatlara, AFAD, Jandarma, Emniyet, İtfaiye, UMKE, bakanlıkların bölge ve il müdürlükleri, Türk Kızılay, Belediyeler, özel sektör kuruluşları, AFAD Gönüllüleri, STK'lardan gönüllüler ve AFAD Akreditasyon Sistemi'ne dahil olan ekipler ile akreditasyon süreci devam eden ekipler katılıyor. - ANKARA