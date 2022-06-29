2022-2023 umre dönemi ağustosta başlıyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

2022-2023 umre dönemi ağustosta başlıyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
2022-2023 umre dönemi ağustosta başlıyor

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 2022-2023 umre döneminin 15 Ağustos'ta başlayacağını açıkladı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 2022-2023 umre döneminin 15 Ağustos'ta başlayacağını açıkladı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla 2022-2023 umre döneminin 15 Ağustos itibarıyla başlayacağını duyurdu. Erbaş paylaşımında, "2022-2023 umre dönemi, Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü öncülüğünde 15 Ağustos 2022 tarihi itibarıyla başlıyor inşallah. Kutsal toprakların özlemini çeken kardeşlerimiz için umre turlarımız ile ilgili detayları ilerleyen tarihlerde paylaşacağız" dedi.

(Huzeyfe Tarık Yaman - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title