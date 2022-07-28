200 Yıllık Nüfus Kayıtları Kitap Oldu

Marmaris ile Rodos arasındaki komşuluk ilişkilerinin 500. yılında Marmaris Belediyesi Kültür Yayınları 'Osmanlı Nüfus Defterlerinde Marmaris ve Rodos' isimli bir kitap yayınladı. 1841 yılındaki kayıtların yer aldığı kitabın lansmanına Marmaris'te yaşayan Rodos kökenli aileler de davet edildi.

Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ın 1522 yılında Rodos'u fethetmesiyle başlayan Marmaris – Rodos komşuluk ilişkilerinin 500'üncü yılında Marmaris Belediyesi, iki şehir arasındaki ilişkilere dair bir kitap yayınladı. Osmanlı arşivinde bulunan nüfus defterlerinin araştırmacıların hizmetine sunulmasıyla yazar Selahattin Durmaz'ın Rodos ve Marmaris defterlerini inceleyerek derlediği 'Osmanlı Nüfus Defterlerinde Marmaris ve Rodos' isimli kitabın lansmanı davetlilerin katılımı ile gerçekleştirildi.

Marmaris'te yaşayan Rodos kökenli ailelerin davet edildiği lansmana Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ev sahipliği yaptı. Misafirlerle ilgilenen Oktay, "Değerli araştırmacı yazar Selahattin Durmaz'ın derlediği kitabın bölgemizin tarihiyle ilgili araştırma, bilgilendirme ve kamuoyunu aydınlatma noktasında çok önemli katkıları olacağına inanıyor; emeği geçen herkese ve tüm davetlilere teşekkürlerimizi sunuyorum" diye konuştu.

"NÜFUS DEFTERLERİNİN BU KADAR BİLGİ İÇERECEĞİNİ TAHMİN ETMİYORDUM"

Burada bir konuşma yapan kitabın yazarı Selahattin Durmaz ise kitabın yayınlanmasında öncülük eden Marmaris Belediye Başkanı Oktay'a teşekkür ederek "Fetihten sonra adaya Anadolu'dan Rodos'a Türk nüfusu yerleştirilmiştir. Rodos Adası Marmaris'in de bağlı bulunduğu Cezayir-i Bahr-i Sefid (Akdeniz Adaları) eyaletine bağlanmıştır. Bu nedenle geçmişten günümüze Marmaris ve Rodos arasındaki ilişki süregelmektedir. Marmaris'le ilgili bugüne kadar birçok esere rastladık. Ama nüfus defterlerinin bu kadar anlamlı ve bu kadar bilgi içereceğini tahmin etmiyordum" dedi.

ORİJİNALDEN TÜRKÇE'YE ÇEVRİLDİ

Rodos ve Marmaris tarihi için kaynak eser olan 340 sayfalık çalışmada 1841 yılında Marmaris ve Rodos'taki ailelerin nüfus bilgileri, ortalama yaşam süresi, erkek çocuk sayıları, en çok kullanılan isimler, meslek dağılımları gibi bilgiler okuyucuya sunuldu. Orijinal metinlerin Türkçelerinin yanı sıra nüfus defterlerinin orijinal görüntülerinin de konulduğu eserde lakaplar ve isimler alfabetik sıraya göre yer verildi. Yaklaşık 200 yıl önceki kökenlerini bulmak isteyenler bu kitaptan faydalanabilecek.