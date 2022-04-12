200 türden fazla göçmen kuşa ev sahipliği yapan longozda ilkbahar göçü - Haberler

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200 türden fazla göçmen kuşa ev sahipliği yapan longozda ilkbahar göçü

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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200 türden fazla göçmen kuşa ev sahipliği yapan longozda ilkbahar göçü

Türkiye'nin en büyük tek parça longozu olan ve çoğunluğunu göçmen kuşların oluşturduğu 200'den fazla kuş türüne ev sahipliği yapan Acarlar Longozu ormanlarında kuş türlerinin ilkbahar göçü başladı.

SAKARYA (İHA) - Türkiye'nin en büyük tek parça longozu olan ve çoğunluğunu göçmen kuşların oluşturduğu 200'den fazla kuş türüne ev sahipliği yapan Acarlar Longozu ormanlarında kuş türlerinin ilkbahar göçü başladı.

Yeşilin her tonunun birbiriyle buluştuğu, hem doğa harikası hem önemli bir oksijen kaynağı olan ve Türkiye'nin tek parça halindeki en büyük longozu olma özelliği taşıyan Acarlar Longozu Sakarya'nın Karasu ve Kaynarca ilçesi arasında yer alıyor. 24 kilometrelik alanda çoğunluğunu göçmen kuşların oluşturduğu 200'den fazla kuş türüne ev sahipliği yapan Acarlar Longozu, son yıllarda sadece Sakarya'nın değil, Türkiye'nin gezilip görülmesi gereken turistik noktalarından biri haline geldi. Nilüfer ve göl laleleriyle, endemik bitki örtüsüyle, başta dişbudak olmak üzere diğer ağaç türleriyle, kuş ve balık çeşitleriyle, hepsinden önemlisi adeta cennetten bir köşe görünümüyle hayran bırakan longoz, yılın her döneminde farklı bir güzelliğe bürünüyor.

200 türden fazla göçmen kuşa ev sahipliği yapan longoz ormanlarında ilkbahar göçü başladı. Gökyüzünde süzülen birbirinden farklı tür kuşlar, izleyenlere görsel şölen sunuyor. - SAKARYA

200 türden fazla göçmen kuşa ev sahipliği yapan longozda ilkbahar göçü

200 türden fazla göçmen kuşa ev sahipliği yapan longozda ilkbahar göçü

200 türden fazla göçmen kuşa ev sahipliği yapan longozda ilkbahar göçü

İhlas Haber Ajansı / Yerel

İlkbahar, Sakarya, Türkiye, Yerel, Haberler

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