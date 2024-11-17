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20 Yaşındaki Moritz Burgmeier, 2.500 Kilometre Bisikletle Türkiye'ye Ulaştı

20 Yaşındaki Moritz Burgmeier, 2.500 Kilometre Bisikletle Türkiye'ye Ulaştı
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Almanya'nın Berlin şehrinden yola çıkan 20 yaşındaki Moritz Burgmeier, bisikletiyle 2.500 kilometre kat ederek Türkiye'ye geldi. Gittiği yerlerde sosyal medyadan tanıştığı arkadaşlarda konaklayan Burgmeier, Bursa'daki tarihi ve kültürel yerleri ziyaret etti.

Almanya'nın başkenti Berlin'den yola çıkan 20 yaşındaki Moritz Burgmeier, 2 bin 500 kilometre bisiklet sürerek Türkiye'ye geldi. Gittiği yerlerde sosyal medyadan tanıştığı arkadaşlarında kalan Burgmeier, Bursa'ya gelerek tarihi ve kültürel yerleri ziyaret etti.

Almanya'nın başkenti Berlin'den bisikletiyle yola çıkan 20 yaşındaki Moritz Burgmeier Hırvatistan, Bosna Hersek, Karadağ, Arnavutluk ve Yunanistan'dan sonra Türkiye'ye geldi. Geldiği ülkelerin tarihi ve kültürel yerlerini ziyaret eden, yemeklerinin tadına bakan Burgmeier, gittiği yerlerde sosyal meydadan tanıştığı arkadaşlarında kalıyor. 2 bin 500 kilometre yol kat ederek Bursa'ya gelen Burgmeier, 1 gece konakladıktan sonra tekrardan yola çıkacak. Bisikletiyle dünyayı gezmeyi hedefleyen Moritz Burgmeier'in bir sonraki durağı İzmir olacak. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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