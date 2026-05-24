Eskişehir'de motosikletini bağlayan polis ile Antalya'da karşılaşan sürücü fotoğraf çektirdi

Eskişehir'de 2 yıl önce kendisine ceza kesip motosikletini bağlayan polis memuruyla Antalya'daki trafik çevirmesinde karşılaşan Tunahan Ertan, tesadüf sonrası memurla fotoğraf çektirdi.

Eskişehir'de kendisine 2 yıl önce ceza kesip motosikletini bağlayan polis ile Antalya'daki trafik çevirmesinde karşılaşan sürücü, tesadüf sonrası memur ile fotoğraf çektirdi.

Eskişehir'de yaşayan 29 yaşındaki Tunahan Ertan ve arkadaşları motosikletleri ile Antalya'ya tatile gitti. Antalya'ya giden ekip, kent girişinde trafik polisinin rutin uygulaması kapsamında durduruldu. İşlem yapan polis memuru plakalardan, motosiklet sürücülerinin önceki görev yeri Eskişehir'den geldiklerini anlayarak, gençlerle sohbet etti. Daha sonra sürücü Tunahan Ertan, polis memurunun, 2 yıl önce standart plaka takmadığı, trafiğe kapalı alanda motosiklet kullandığı gibi gerekçelerden dolayı para cezası yazıp, motosikletini bağladığını hatırladı. Keyifli sohbetin ardından Tunahan Ertan ve arkadaşları kendinse ceza kesen polis memuruyla fotoğraf çekindi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
