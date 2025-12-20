Ağrı'da 2 yaşındaki bebek ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi

Ağrı'da solunum sıkıntısı yaşayan 2 yaşındaki Aras B. K., göğüs boşluğunun ön kısmında tespit edilen kitle nedeniyle acil ileri tetkik ve tedavi için ambulans uçakla İstanbul'a nakledildi.

İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, küçük hastaya yapılan ilk değerlendirmelerde ön mediastende (göğüs boşluğunun ön kısmında) bası yapan bir kitle tespit edildi. Durumun aciliyet arz etmesi üzerine, ileri düzey çocuk yoğun bakım ve multidisipliner tedavi imkanlarının bulunduğu İstanbul Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'ne sevkine karar verildi.

Sağlık ekiplerinin kontrolünde ambulansla Ahmed-i Hani Havalimanı'na getirilen bebek, ambulans uçağa alınarak İstanbul'a nakledildi. Küçük hastanın tedavisinin Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'nde sürdürüleceği bildirildi. - AĞRI