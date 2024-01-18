2. Uluslararası Tarsus Festivali'nde çekilen fotoğraflar sergide

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 17-18-19 Kasım 2023 tarihlerinde düzenlenen '2. Uluslararası Tarsus Festivali' boyunca fotoğraf sanatçıları tarafından çekilen kareler, 'Festival Fotoğrafları' sergisinde sanatseverlerle buluşuyor.

Fotoğraf sanatçılarının '2. Uluslararası Tarsus Festivali' boyunca çektikleri karelerden oluşan 'Festival Fotoğrafları' sergisi, Tarsus Mehmet Bal Sergi Salonu'nda açıldı. Sergi, 31 Ocak'a kadar gezilebilecek.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki 'Tarsus'a Değer Katanlar Kurulu'nun (TADEKA) desteğiyle açılan sergide, fotoğraf sanatçıları Ahmet Bağ, Fikriye Yıldırım, Lütfi Hasoğlu, Mehmet Rıfkı Alpkaya, Nurten Ertekin, Rıfat Gürbüz, Selda Cavaş, Selma Eser, Semra Karacan ve Selami Türk'ün çektiği 100 fotoğraf yer alıyor.

CERRAHOĞLU: "FOTOĞRAF SANATÇILARI ÇOK GÜZEL ESERLER OLUŞTURDU"

Serginin açılışında konuşan TADEKA üyesi Dr. Ali Cerrahoğlu, festivalde çok güzel anların yaşandığını belirterek, "Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği ve Tarsus'a Değer Katanlar Kurulu'nun sivil inisiyatifiyle birlikte hazırladığı Tarsus Festivali'nde çok değerli anlar yaşandı. Çok değerli konuklar oldu. Hem Tarsuslular, hem bölge halkı, hem de çok uzaklardan çok değerli misafirlerimiz oldu. Bu güzel festivalin çok ilginç anlarını, güzel anlarını ölümsüzleştirmek için de bir grup fotoğraf sanatçısı çok güzel eserler oluşturdular" dedi.

ÖZDÜLGER: "TARSUS FESTİVALİ'Nİ FOTOĞRAFLARLA BİR KEZ DAHA GÖRÜYOR OLMANIN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUM"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü, Opera Sanatçısı Bengi İspir Özdülger, festivalin büyük heyecan yarattığını vurgulayarak, "Hepimizin bildiği gibi 2. Uluslararası Tarsus Festivalimiz çok büyük bir başarıyla ve görkemli bir şekilde geçmişti. Şimdi birkaç ay sonra o günleri tekrar hatırlamak, 10 değerli sanatçının 100 eseriyle, o güzelim Tarsus Festivali'ni bir kez daha görüyor olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Emek veren sanatçılarımıza ayrıca teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak sanatın, sanatçının, sanat disiplinlerinin tamamının yanında olmaya söz verdiklerini ve bu yönde adımlar atmaya devam ettiklerini kaydeden Özdülger, "Sizlerle bu yolculuğu yaptığımız için gerçekten keyfimiz yerinde. Çünkü Tarsus'a Değer Katanlar da bizim ayrı değerimiz, çok seviyoruz" dedi.