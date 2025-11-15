Haberler

Şehit Astsubay için Mevlit Düzenlendi

Güncelleme:
Azerbaycan'dan dönüşü sırasında düşen askeri kargo uçağında şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş İlker Aykut için Muratlı ilçesine bağlı Kırkkepenekli Mahallesi'nde mevlit okutuldu.

Azerbaycan'dan dönüşü sırasında düşen askeri kargo uçağında şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş İlker Aykut için Muratlı ilçesine bağlı Kırkkepenekli Mahallesi'nde mevlit okutuldu. Daha önce de şehit veren köyün girişine yazılan 'Vatan diye bir hastalığımız var. Allah şifa vermesin' yazısı duygusal anlar yaşatıyor.

Muratlı'nın Kırkkepenekli Mahallesi'nde öğle namazı öncesi saat 12.30'da gerçekleştirilen mevlide Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, Muratlı Kaymakamı Aytekin Yılmaz, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, şehidin babası Ünal Aykut, polis ve jandarma ekipleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Şehidin köyünde Kur'an tilavetleri sesleri yükselirken, vatandaşlar gözyaşlarını tutmakta zorlandı.

Köy, iki şehidinin fotoğraflarıyla Türk bayrağına büründü

Kırkkepenekli Mahallesi'nin girişinden itibaren cadde boyunca 2020 yılında Suriye'nin İdlib kentinde hava saldırısında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Birhan Er ile İlker Aykut'un fotoğrafları Türk bayraklarıyla birlikte asıldı. Köyün girişinde Birhan Er'in fotoğrafının altında yer alan "Vatan diye bir hastalığımız var. Allah şifa vermesin. Vatan sağ olsun" ifadeleri duygusal anlara neden oluyor.

Köy halkı, her iki şehidi de dualarla andı. Mevlidin ardından vatandaşlara ikramda bulunuldu, şehidin ailesi taziyeleri kabul etti. - TEKİRDAĞ

