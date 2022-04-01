2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinliği - Haberler

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2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinliği

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinliği

Van'da polislerin de katılımıyla 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle bir etkinlik düzenlendi.

Van'da polislerin de katılımıyla 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle bir etkinlik düzenlendi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlilerinin katılımıyla 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü münasebetiyle Van Gündüz Bakım Rehabilitasyon ve Danışma Merkezi Müdürlüğü tarafından bir etkinlik düzenlendi. Çeşitli gösterilerin ve müzik dinletisinin yapıldığı etkinlikte polisler otizmli bireylerle yakından ilgilendi. - VAN

2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinliği

2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinliği

2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinliği

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Toplum Destekli Polislik, Otizm, Nisan, Van, Yerel, Haberler

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