2'nci Uluslararası Tarsus Kukla Festivali Yoğun İlgi Görüyor

Tarsus Belediyesi bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Kukla Festivali, Türkiye’nin yanı sıra Arjantin, Rusya ve İspanya’dan gelen kukla sanatçılarını ağırlıyor. Tarsus'ta sanatseverlerden yoğun ilgi gören festival, 10 Kasım’a kadar devam edecek.

Tarsus Belediyesi bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Kukla Festivali, Türkiye'nin yanı sıra Arjantin, Rusya ve İspanya'dan gelen kukla sanatçılarını ağırlıyor. Tarsus'ta sanatseverlerden yoğun ilgi gören festival, 10 Kasım'a kadar devam edecek.

Tarsus Belediyesi Şehir Tiyatrosu ev sahipliğinde düzenlenen 2. Uluslararası Tarsus Kukla Festivali, Tarsus'ta çocukları ve yetişkinleri kukla sanatıyla tanıştırıyor. Bu yıl ikincisi düzenlenen festivalde özellikle çocuklar için hazırlanan kukla oyunları büyük ilgi görüyor. Tarsuslu minikler, hem eğlenceli anlar yaşarken hem de sanatla tanışma fırsatı buluyor. Yetişkinler için düzenlenen kukla gösterileri de sanatseverlerden tam not alıyor. Bireysel katılımların yanı sıra festivale okullar, dernekler ve STK'lar da yoğun ilgi gösteriyor.

FESTİVAL, 10 KASIM'A KADAR DEVAM EDECEK

Festival, Türkiye'nin yanı sıra Arjantin, Rusya ve İspanya gibi ülkelerden gelen kukla sanatçılarını ağırlayarak uluslararası bir platform sunuyor. 10 Kasım tarihine kadar devam edecek festival, Tarsuslu sanatseverlere unutulmaz anlar yaşatmaya devam edecek.