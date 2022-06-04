2'nci İstanbul Dijital Sanat Festivali başladı - Haberler

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sultangazi Belediyesi'nin destekleriyle, MEZO Dijital tarafından düzenlenen 2'nci İstanbul Dijital Sanat Festivali, dijital sanatseverler için Fişekhane'de başladı. 12 Haziran'a kadar sürecek festival, teknolojinin sanatla ilişkisine geçmiş ve gelecek düzleminde odaklanırken Sultangazi Belediyesi, ilçedeki sanatseverleri festivalle buluşturuyor.

Bu yıl ikincisi düzenlenen İstanbul Dijital Sanat Festivali, kapılarını ziyaretçilerine açtı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sultangazi Belediyesi'nin destek verdiği festival, MEZO Dijital tarafından düzenleniyor. 3-12 Haziran tarihleri arasında Fişekhane'nin camlı galerisinde ve hamamında ücretsiz gerçekleşiyor. Festivalin açılış programına Azerbaycan İstanbul Başkonsolosu Narmina Mustafayeva, Mezo Dijital Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Nabat Garakhanova, Sultangazi Belediye Başkan Yardımcısı Nurcan Öztürkmen ile çok sayıda davetli katıldı. Açılışta, festivalin küratörü olan dijital zeka Avind de bir konuşma yaparak ziyaretçileri selamladı.

Dijital teknolojilerin penceresinden sanat ve yaşam

Festivale, ulusal ve uluslararası 12 sanatçı katılıyor. Dijital teknolojilerin, özellikle de yapay zekanın, sanatı ve dolayısıyla insanın algısını nasıl etkilediği, festivalin ana fikrini oluştururken, yapay zeka programı olan Avind, özel bir kodlama sayesinde 161 milyon parametreyle çalıştığı ifade edildi. Yapay zeka sanatçısı, Azerbaycanlı Shusha da Karabağ'ın halılarına, kilimlerine hayat veren motifleri ve şiirleri dijital sanatla yeniden yorumlarken, Shusha'nın çalışmaları, festivalin dikkat çeken bir başka yönünü oluşturuyor.

Köklü geleneğin dijital sanatla buluşması

Azerbaycan İstanbul Başkonsolosu Narmina Mustafayeva, güzel bir mekanda, değerli bir sanat etkinliğinde bulunduğunu ve mutluluk duyduğunu belirterek şöyle konuştu: "Şuşa, Azerbaycan için çok önemli bir kültür-sanat merkezidir. Şuşa'nın kültürel mirasının gelecek nesillere aktarılmasını çok değerli buluyoruz. Shusha isimli bir yapay zeka sanatçısının, bu kadim toprakların geleneksel eserlerini dijital sanatla buluşturmasından mutluluk duyuyoruz. Bu duygularımla, festivalin düzenlenmesinde katkısı olan herkese teşekkür ediyorum"

Sultangazi dijital dönüşümle gelişiyor

Sultangazi Belediyesi'nin kültür ve sanata verdiği desteğin yanı sıra, dijital teknolojilerin sunduğu imkanlarla hizmet kalitesini de yükseltmeye ettiğini ifade eden Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, "Geçmişle geleceği, sanatla teknolojiyi buluşturan bu etkileyici festivalde yer almaktan büyük mutluluk duyuyoruz. İlçemizi her alanda ileriye taşımak adına kültür-sanat ve dijital dönüşüm alanlarında da birçok önemli çalışmaya imza atıyoruz. Özdemir Bayraktar Gençlik ve Kültür Merkezi'ndeki E-Spor Merkezimiz, dijital sporlara meraklı gençlerimizi bir araya getiriyor. Gelişmiş teknik imkanları ve göze çarpan dinamik tasarımıyla dikkat çeken E-Spor Merkezimiz, gençlere sevdikleri bir alanda kendilerini geliştirme fırsatı sunarken bir yandan da onları zararlı ortamlardan uzak tutuyor. Birçok hizmetimizi online ortamla buluşturarak, kıymetli komşularımızın işlemlerini belediyeye gelmeden, internet üzerinden hızla ve kolayca gerçekleştirebilmelerine olanak tanıyoruz. E-kütüphanemiz ile komşularımız, 26 bin e-kitap arasından dilediklerine internet üzerinden rahatlıkla erişebiliyorlar. Sultangazi Eğitime Destek Akademi'miz (SEDA), pandemi döneminde hızlı bir dönüşüm gerçekleştirerek uzaktan eğitim modelini uyguladı. Son dönemlerde popülerlik kazanan NFT'ye de kayıtsız kalmayarak kendi NFT çalışmamızı başlattık. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bilim ve Kültür Merkezimizin terasında bulunan ve Avrupa yakasının en büyük uzay evi olan Planetaryum, astronomi ve fizik alanlarında, eşsiz bir eğitim deneyimi sunuyor. Dijital teknolojiler ile kültür-sanata verdiğimiz büyük değer doğrultusunda, her iki alanı da etkileyici deneyim çerçevesinde buluşturan 2. İstanbul Dijital Sanat Festivali'ne destek veriyoruz. Geçtiğimiz yıl birincisi düzenlenen festivale yine destek olmuş ve Sultangazili engelsiz komşularımızı ücretsiz olarak bu etkinlikle buluşturmuştuk. Bu yıl da, Sultangazili komşularımızı festival alanına ücretsiz olarak ulaştıracak ve festivalde bir stantla yer alacağız" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel