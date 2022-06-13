2. Kartal Kitap Fuarı Devam Ediyor

Kartal Belediyesi tarafından düzenlenen ve 90 yayınevinin katılımıyla, söyleşiler, tiyatro oyunları, konserler ile festival havasında geçen 2. Kartal Kitap Fuarı, medya, sanat ve edebiyat dünyasının birbirinden özel isimlerini ağırlamaya devam ediyor.

Kartal Meydanı'ndaki fuarın 3'üncü gününde, Sedef Akbaş, Banu Özyürek, Murat Çelik, Gökhan Yılmaz, Gülhan Tuba Çelik, Sonat Yurtçu, Mustafa Okmuş, Emre Kongar, Zülal Kalkandelen, Beşir Ayvazoğlu, Ercan y Yılmaz, Beyza Ertem, Gülşah Elikbank, Zeynep Kaçar ve Enver Aysever gibi Türkiye'nin öne çıkan isimleri okuyucuyla buluştu. Söyleşilerde genel olarak, Türk edebiyatı ve yazım hayatı ile Türkiye'nin toplumsal meseleleri ele alındı.

"ATATÜRK'ÜN MİLLİYETÇİLİĞİ IRKÇI DEĞİL, DEMOKRATİK MİLLİYETÇİLİKTİR"

Günün öne çıkan bir söyleşisi de Gazeteci- Yazar Emre Kongar ve Gazeteci-Yazar Zülal Kalkandelen'in konuşmacılığında gerçekleşti. Gazeteci Kongar ve Kalkandelen, söyleşide, beraber kaleme aldıkları, 'Devrimin ve Karşı Devrimin Yüz Yılı' adlı kitabı ele aldı. Gazeteci Emre Kongar, konuşmasında, Türkiye'nin devrim tarihi ele alınırken, Cumhuriyet döneminin çok iyi yansıtılması gerektiğini kaydederek; "Atatürk, Cumhuriyet derken demokrasiyi hedef gösteriyordu. Yaşadığı çağın ırkçı liderlerinden farklı olarak, en büyük arzusu Cumhuriyet ve demokrasiyi ülkeye yerleştirmektir. Atatürk'ün milliyetçiliği ırkçı değil, demokratik bir milliyetçiliktir" dedi.

BAŞKAN GÖKHAN YÜKSEL: "GENÇ OLDUĞUMU HİÇBİR ZAMAN UNUTMUYORUM"

Günün sürpriz söyleşisinde ise yazar ve aynı zamanda sosyal medya fenomeni Özkan Sağın, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'i konuk etti.

Başkan Yüksel, söyleşide Özkan Sağın'ın sorularını yanıtladı. Kartallı gençlerin ilgisinin yoğun olduğu etkinlikte, Yazar Sağın ve Başkan Gökhan Yüksel arasında sıcak bir sohbet gerçekleşti. Başkan Gökhan Yüksel, Özkan Sağın'ın Z kuşağına dair projelerini ve sosyal medyaya olan ilgisini sorması üzerine şunları söyledi:

"Belediye Başkanlığı tahmin edeceğin üzere yoğun bir iş. Hatta insanı yaşlandırıyor diyebilirim. Fakat ben genç olduğumu hiçbir zaman unutmuyorum. Bir genç olarak, gençlerin sorunlarını en iyi bilen ve bunlara çözüm arayan isimlerden biriyim. Spordan sanata, Kartal'da tüm çalışmalarımızda; gençleri, kadınları ve çocukları ön planda tutuyoruz. Yine genç olarak da, sosyal medyayı yakından takip etmeye çalışıyorum."

Başkan Gökhan Yüksel, "Belediye Başkanlığınız boyunca, sizi en mutlu eden çalışmanız nedir?" sorusuna ise şu cevabı verdi:

"Özellikle biz gençler için en önemli sorunlardan biri kentin betona gömülmüş olması. Benim kuşağım bu sorunu en iyi bilen ve dezavantajları yaşayan kuşak. Bu yüzden, Kartal'ın yeşil alanlarını korumak için ciddi bir mücadele verdim. Bu beni fazlasıyla mutlu ediyor."

GAZETECİ-YAZAR ENVER AYSEVER DE FUARIN KONUKLARINDAN BİRİ OLDU

Kartal Kitap Fuarı'nın son söyleşisi ise gazeteci-yazar Enver Aysever'in konuşmacılığında gerçekleşti. Gazeteci Enver Aysever, söyleşi boyunca Türkiye'nin siyasal ve toplumsal meselelerini ele alarak, gazetecilik hayatındaki hatıralarını dinleyiciler ile paylaştı.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, söyleşi sonlarında yazarlara kitap fuarından hatıra olarak kalem hediye etti.

2. Kartal Kitap Fuarı, 19 Haziran 2022'ye kadar edebiyatseverleri ağırlamaya devam edecek.

ANKA / Yerel