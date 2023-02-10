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2 kardeş 88 saat sonra kurtarıldı

Yerel Haberler

2 kardeş 88 saat sonra kurtarıldı

Adıyaman'da enkaz altındaki 2 kardeş, ekipler tarafından 88 saat sonra kurtarıldı.

Adıyaman'da enkaz altındaki 2 kardeş, ekipler tarafından 88 saat sonra kurtarıldı.

Adıyaman'da Yeni Mahalle Aşiyan Sitesi'nde ikamet eden Havalimanı Müdür Yardımcısı Mehmet Zincirkiran'ın enkaz altında kalan çocukları 7 yaşındaki Elif ve 14 yaşındaki Kadir, 88 saat sonra enkazın altından kurtarıldı. 2 kardeş, Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nin (DHMİ) Batman ve Rize Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele (ARFF) ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonucu kurtarıldı.

DHMİ ARFF Teşkilatı, Türkiye genelinde 700'ü aşkın gönüllü personeli ile depremin ilk gününden bu yana canla başla mücadele enkaz altına kalanları kurtarmak için mücadele ediyor. - ADIYAMAN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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