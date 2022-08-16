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İkinci el otomobil satışında yeni düzenleme yürürlüğe girdi

İkinci el otomobil satışında yeni düzenleme yürürlüğe girdi

Ticaret Bakanlığının ikinci el otomobil ve arazi taşıtlarının satışına yönelik düzenlemesi yürürlüğe girdiBakanlık tarafından hazırlanan İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ticaret Bakanlığının ikinci el otomobil ve arazi taşıtlarının satışına yönelik düzenlemesi yürürlüğe girdi

Bakanlık tarafından hazırlanan İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, ikinci el kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenler, otomobil ve arazi taşıtlarının pazarlanmasını veya satışını, ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmedikçe 1 Temmuz 2023 tarihinden önce doğrudan veya dolaylı olarak yapamayacak. Bakanlık, bu tarihi 6 aya kadar uzatmaya yetkili olacak.

İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenler adına bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce tescil edilen otomobil ve arazi taşıtlarının ise 15 Eylül 2022 tarihine kadar pazarlanması veya satılması mümkün olacak.

Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütecek.

AA / Arife Yıldız Ünal - Yerel

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