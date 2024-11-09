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2 caddeye otopark yasağı getirildi

2 caddeye otopark yasağı getirildi
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Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yapılan trafik düzenlemesiyle iki caddeye otopark yasağı getirildi.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yapılan trafik düzenlemesiyle iki caddeye otopark yasağı getirildi.

Pazaryeri İlçe Trafik Komisyonu'nun aldığı yeni karar doğrultusunda, Bilecik Valiliği'nin onayı ile ilçede önemli bir trafik düzenlemesi hayata geçirildi. Düzenleme kapsamında Bahattin Şeker Caddesi ve Bursa Caddesi'nde park yasağı uygulaması başlatılıyor. Şehitlik ve odun deposu arasında kalan Bahattin Şeker Caddesi ve Bursa Caddesi anayol üzerinde geçerli olacak olan park yasağı bölgede, giriş ve çıkış dahil olmak üzere, sadece kısa süreli durmalar dışında araç parkına izin verilmeyecek.

İlçe Trafik Komisyonu'nun aldığı kararlar doğrultusunda ilçede trafik akışının daha düzenli ve güvenli hale gelmesi amaçlanıyor. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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