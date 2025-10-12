Haberler

2. Bölge Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Toplantısı Erzurum'da Yapıldı

2. Bölge Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Toplantısı Erzurum'da Yapıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da gerçekleştirilen 2. Bölge Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon (ASKOM) Toplantısı'na Erzincan, Bayburt, Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı illerinin sağlık müdürleri katıldı. Toplantıda bölgedeki acil sağlık hizmetlerinin etkinliği değerlendirildi.

Erzurum'un koordinatörlüğünde yürütülen 2. Bölge Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon (ASKOM) Toplantısı, Erzurum Şehir Hastanesi toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıya Erzurum'un yanı sıra Erzincan, Bayburt, Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı illerinin sağlık müdürleri ve yöneticileri katıldı. Toplantı, Erzurum İl Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir başkanlığında, İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Furkan Soner Taş'ın sunumuyla başladı.

Bölge genelinde acil sağlık hizmetlerinin daha etkin, verimli ve sürdürülebilir şekilde yürütülmesi amacıyla sevk süreçleri ve koordinasyon çalışmaları değerlendirildi. Görüşülen konular çerçevesinde alınacak tedbirler karara bağlandı.

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan İl Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir, "Gece gündüz demeden sağlık hizmetinin sunumuyla ilgili çalışmalarımızı yürütüyoruz. Altı ilimizin koordinatörü olmamız hasebiyle sorumluluğumuz fazla. Vatandaşlarımıza daha etkin bir sağlık hizmetinin sunumu için yaptığımız toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyor, bölge illerimize katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Devletimizin emrinde, milletimizin hizmetindeyiz." dedi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Afganistan ile Pakistan arasında şiddetli çatışma! Birçok askeri üs vuruldu

İki Müslüman ülke birbirini vurdu, askeri üsler yanarak küle döndü
Evini kiraya verenlere yüzde 20 stopaj zorunluluğu geliyor

Meclis'e geliyor! Evini kiraya verenlere kötü haber
Genç kızın 'Babam hakim' diyerek tehdit ettiği polislerden haber var

Genç kızın "Babam hakim" diyerek tehdit ettiği polislerden haber var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Öğrenciler dikkat! Pazartesi günü tüm okullarda eş zamanlı yapılacak

Öğrenciler dikkat! Pazartesi günü tüm okullarda eş zamanlı yapılacak
Genç kızın 'Babam hakim' diyerek tehdit ettiği polislerden haber var

Genç kızın "Babam hakim" diyerek tehdit ettiği polislerden haber var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.