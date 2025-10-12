2. Bölge Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Toplantısı Erzurum'da Yapıldı

Erzurum'un koordinatörlüğünde yürütülen 2. Bölge Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon (ASKOM) Toplantısı, Erzurum Şehir Hastanesi toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıya Erzurum'un yanı sıra Erzincan, Bayburt, Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı illerinin sağlık müdürleri ve yöneticileri katıldı. Toplantı, Erzurum İl Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir başkanlığında, İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Furkan Soner Taş'ın sunumuyla başladı.

Bölge genelinde acil sağlık hizmetlerinin daha etkin, verimli ve sürdürülebilir şekilde yürütülmesi amacıyla sevk süreçleri ve koordinasyon çalışmaları değerlendirildi. Görüşülen konular çerçevesinde alınacak tedbirler karara bağlandı.

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan İl Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir, "Gece gündüz demeden sağlık hizmetinin sunumuyla ilgili çalışmalarımızı yürütüyoruz. Altı ilimizin koordinatörü olmamız hasebiyle sorumluluğumuz fazla. Vatandaşlarımıza daha etkin bir sağlık hizmetinin sunumu için yaptığımız toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyor, bölge illerimize katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Devletimizin emrinde, milletimizin hizmetindeyiz." dedi. - ERZURUM