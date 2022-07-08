2 bin çocuğa bayramlık alıp yüzlerini güldürdüler

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde yaşayan 2 bin çocuk, Ağrılılar Derneği tarafından alınan bayramlıklarına kavuştu.

Dilovası Ağrılılar Derneği, ilçe genelinde örnek bir projeye imza attı. Durumu olmayan ve Kurban Bayramı'nda yeni kıyafetler giyemeyecek olan çocuklar için kolları sıvayan dernek yönetimi, hayırsever iş adamlarının da desteğiyle harekete geçti. Çorap, ayakkabı, tişört, pantolon, toka, terlik, şapka, elbise, eşofman, pijama takımı gibi çeşit çeşit giysi alan yönetim, bunları tek tek poşetlere yerleştirdi. Daha sonra kıyafetler, yine dernek yönetimi ve üyeleri tarafından ev ev gezilerek daha önceden tespit edilen 2 bin çocuğa ulaştırıldı.

"Örnek bir dernekçilik yapmak istiyoruz"

İhtiyaç sahipleri vatandaşlara yönelik birçok projeyi hayata geçirdiklerini söyleyen Dilovası Ağrılılar Derneği Başkanı Şerif Bozkurt, "2 bin çocuğumuza bayram kıyafeti dağıtıyoruz. Evleri, adresleri tespit ettik. Elimizde 2 bine yakın kişi listesi var. Yönetimimle beraber canla başla çalışıyoruz. Adres adres gezip kıyafetleri teslim ediyoruz. Tabii çocuklar sevinince biz de mutlu oluyoruz. Bu projeleri yapmaya devam edeceğiz. Kıyafetlerimizin içinde 0-5 yaş arası ile 14 yaş grubu kıyafetlerimiz var. Bazen yaş gruplarının tutmadığı noktalarda da tedarik ediyoruz. Buradan hayırsever iş adamlarımıza da gerçekten teşekkür ediyorum. Bu konuda bize ciddi manada destekleri ve yardımları oluyor. Bizim yaptığımız dernekçilik, gönüllülük esasına dayalı. Biz de gerçekten örnek bir dernekçilik yapmak istiyoruz. Rabbime şükürler olsun, gerçekten 1 yıldır bu görevi sürdürüyoruz. Yaklaşık 7-8 tane önemli proje gerçekleştirdik. Bunu yapmaya da devam edeceğiz. Biz bir il derneğiyiz. İnsanları ayrıştırmadan bütün ihtiyaç sahiplerine erişim sağlayarak bunu gerçekleştiriyoruz" dedi. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel