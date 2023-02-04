2 bin 500 yıllık tarihi kale surlarına saygısızlık

SİNOP - Sinop'un kent merkezinde koruma altındaki binlerce yıllık tarihi kale surları, kimliği belirsiz kişiler tarafından çeşitli yazılarla kirletildi. Tarihi esere yapılan saygısızlığı gören vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Sinop'un 2 bin 500 yıllık tarihi kale surları, kimliği belirsiz kişiler tarafından Atatürk Caddesi'nde tarihi Saat Kulesi altında yer alan bölümü kalp, sayı ve harf çizilerek kirletildi. Farklı medeniyetler tarafından inşa edilen ve üzerine koyarak geliştirilerek günümüze kadar aktarılan kale suruna yapılan saygısızlığa vatandaşlar tepki gösterdi.

Yapılan davranışın eğitimsizlikten kaynaklandığını belirten Nazmi Gökmen, "Bu bir kirliliktir, bunu gençler yapıyordur muhtemelen. Çünkü yaşlı insanlar bu gibi şeylerin kıymetini biliyor. Ben de 72 yaşında emekli bir öğretmenim. Bunu yapan insanlar düşüncesiz, genç, kendilerinin bir şey yaptığını zannederek, bir yerlere mesaj verdiklerini zannediyor ama kirlettiklerinin de farkında değiller. Elbette bu bir eğitim konusu, insanların kendisini geliştirmesiyle doğru orantılı bir olay. Halkın da buna müsaade etmemesi lazım" diye konuştu.

Bunu yapanların tespit edilerek cezalandırılması gerektiğini söyleyen Tufan Bilgili, "Gördüm ve müthiş yaralandım. Bu en önemli kültürel değerlerimizden surlarımızın bu tür şeylere karşı korunmasız olması beni çok rahatsız ediyor. Kesinlikle yapılmaması gerekiyor. Bunu yapanlar Sinoplu olamaz diye düşünüyorum. Bizler tarihine, kültürüne önem veren insanlarız. Bu tür çağ dışı davranışları çok hoş karşılamamak gerekiyor. Güvenlik kameralarıyla ya da başka türlü önlem alınması lazım" şeklinde konuştu.

Azmi Gül ise tarihe büyük bir saygısızlık olduğunu belirterek, "Gençlerimizi daha duyarlı olmaya davet ediyorum. Bunları gördükçe canımız sıkılıyor" dedi.