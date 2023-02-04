2 Bin 500 Yıllık Sinop Kalesinin Duvarlarına Yazı Yazılması Vatandaşın Tepkisini Çekti

MUSTAFA USTA

Sinop'ta bulunan ve UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Sinop'un 2 bin 500 yıllık tarihi kale surları, kimliği belirsiz kişiler tarafından çeşitli yazılarla kirletildi.

Sinop Kalesi'nin; kent merkezinde Atatürk Caddesi üzerindeki saat kulesi altında yer alan bölümü; kalp, sayı ve harf çizilerek deforme edildi.

"BURAYI BU ŞEKİLDE KİRLETMEYE KİMSENİN HAKKI YOK"

Yapılan davranışın eğitim yetersizliği olduğunu belirten Nazmi Gökmen şunları söyledi:

"Bu yapılan davranışı çirkinlik diye düşünüyorum. Bunun yapılmaması gerektiğine canı gönülden inanıyorum. Bunu binaların duvarlarına da yapıyorlar. Bu bina sahibine, insanlığa saygısızlıktır. Hele hele asırlar geçmiş büyük emekler harcanmış böyle bir kaleye, yeni de onarılmış böyle bir kaleye böyle pisliklerin yapılması takdir edilecek bir şey değil. Bunu kendini bilmeyen genç, dinamik insanlardan birisi yapmıştır çünkü yaşlı insanların bu işi yapacağını hiç düşünmüyorum. Genç insanlar bir mesaj anlamında yapıyorlar bunu ama kirliliktir, çirkinliktir. Yapılmaması gereken bir şeydir. Buraya emek etmiş insanlara saygısızlık yapmışlar. Kalenin işi biteli 2 ay olmadı. Burayı bu şekilde kirletmeye kimsenin hakkı yok. Özellikle velililer ve öğretmenlerin okullarda bu konular üzerinde durması gerekiyor. Veliler evde çocuklarını bu konuyla ilgili bir şeyler açıklamalı. Bunun kirlilik ve çirkinlik olduğunu açıklamalılar. Toplumun ileri gelenleri belediye başkanı, vali gibi yetkili insanların da toplantılar yaparak bunları insanlara anlatması gerekir."

"UTANÇ VERİCİ BİR DURUM"

Tufan Bilgili, "Kalelerimiz bizim en büyük kültürel varlıklarımız. Böyle bir terbiyesizliği yapanlar adına Sinoplu olarak utanıyorum. Ben bir Sinoplu'nun bunu yapacağını hiç düşünemem. Utanıyorum. Yazıklar olsun. Bu ahlaksızlığı yapanlara. Utanç verici bir durum. Bu kalelerin koruma altında olduğunu düşünmek istiyorum. Birçok tarihi eser gibi bunun da gözümüzün önünde tarih olması bizi üzüyor. Umarım yetkililer bu problemi bundan sonraki olacak olaylar anlamında da dikkate alır ve çözmek için önlemler alırlar" dedi.

Bahattin Özcan ise, "Bu yapılan çok büyük bir terbiyesizlik. Geçmişimize sahip çıkmamız lazım. Burada kamera varsa yapanların yanına kar kalmaması lazım" ifadelerini kullandı.