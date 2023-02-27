2 bin 323 engelli vatandaşın kamuya yerleştirilmesi yapıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, 2 bin 323 engelli vatandaşın kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirilmesi yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, 2 bin 323 engelli vatandaşın kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirilmesi yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ve Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy'un katıldığı törenle, 2 bin 323 engelli vatandaşın kamu kurumlarına yerleştirilmesi yapıldı. Bakanlık binasında gerçekleşen törende konuşan Bakan Derya Yanık, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta gerçekleşen ve 11 ili etkileyen deprem felaketi nedeniyle Türkiye'nin zor bir süreçten geçtiğini söyledi.

"Bin 333 engellimizi farklı illerdeki yatılı kuruluşlarımıza tedbiren taşıdık"

Depremin hemen ardından vatandaşların yardımına koştuklarını söyleyen Bakan Yanık, "Depremin ilk olduğu andan itibaren hızlı bir şekilde deprem bölgesindeki engelli ve yaşlı kuruluşlarımız ile iletişime geçerek ilk durum bilgisini aldık. Hemen akabinde kuruluşlarımızdan hizmet alan bin 333 engellimizi farklı illerdeki yatılı kuruluşlarımıza tedbiren taşıdık. Taşıdığımız kuruluşlarımızın sağlam raporunu alır almaz bu kuruluşlarımızı bölgedeki engelli vatandaşlarımızın hizmetine açtık. Deprem bölgesinde çadırlarda barınan ve hastanelerde tedavisi tamamlanarak taburcu olan veya taburcu olacak engelli ve yaşlı vatandaşlarımızdan profesyonel bakıma ihtiyacı olanların tespit edilmesi amacıyla ekiplerimiz sahada çalışmalarını tüm hızıyla devam ettirmektedir. Bu kapsamda, profesyonel bakıma ihtiyacı olan 664 engelli vatandaşımızı kurumlarımıza yerleştirdik" dedi.

"Kamuda çalışan engelli memur sayısı 67 bin 985'e ulaşmış olacak"

Engelli Hakları Ulusal Eylem Planındaki tüm faaliyetlerinin yerine getirilmesinden sorumlu olarak çalışmalara hız kesmeden devam edeceklerini dile getiren Yanık, "Bakanlık olarak EKPSS sürecindeki önemli bir desteğimiz de engelli adayların EKPSS ücretine sağladığımız katkıdır. 2022 yılı EKPSS için 11 milyon 832 bin 875 TL sınav ücreti Bakanlığımız bütçesinden ÖSYM'ye aktarıldı. Bugün, ilköğretim mezunu 36, ortaöğretim mezunu 360, önlisans mezunu 704, lisans mezunu bin 223 olmak üzere toplamda 2 bin 323 engelli vatandaşımızın kamuya yerleştirmesini gerçekleştireceğiz. Bu yerleştirme ile birlikte kamuda çalışan engelli memur sayısı 67 bin 985'e ulaşmış olacak" ifadelerini kullandı. - ANKARA