2 ay önce başkan seçilen Mutafoğlu, hayatını kaybetti

Aydın'ın Söke ilçesinde 2 ay önce Söke Bakkallar Odası Başkanı seçilen Metin Mutafoğlu, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

11 Şubat 2022 tarihinde Söke Bakkallar Odası Başkanı olarak seçilen ve 2 ay önce görevine başlayan çiçeği burnunda başkan Metin Mutafoğlu, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre Mutafoğlu, Yeni Kent Mahallesi'ndeki evinde, bir anda fenalaştı. Durumu fark eden eşi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, ilk incelemelerin ardından Başkan Metin Mutafoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Başkan Mutafoğlu'nun kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği öğrenilirken, evli ve 2 çocuk babası olan Mutafoğlu'nun, naaşı ikindi namazına müteakip Söke Koca Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Çimento Mezarlığı'na defnedilecek. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Yerel