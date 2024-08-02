198 yılla aranan vergi kaçakçısı yakalandı

Vergi kaçakçılığı ve dolandırıcılıktan 198 yıl hapis ve 2 milyon lira para cezasıyla aranıyordu

DENİZLİ - Denizli'de polis düzenlediği operasyonda, nitelikli dolandırıcılık ve vergi kaçakçılığından 198 yıl 4 ay hapis ve 2 milyon 318 bin lira adli para cezasıyla 8 aydır aranan şüpheli yakalanarak cezaevine gönderildi.

Denizli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen başarılı operasyonlara bir yenisi daha eklendi. Yapılan operasyonda hakkında "Nitelikli Dolandırıcılık ve Vergi Usul Kanununa Muhalefet" suçları kapsamında 8 aydır aranan firari şüpheli yakalandı. Hakkında bu suçlar kapsamındaki 106 farklı dosyadan toplam 198 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 2 milyon 318 bin 40 TL adli para cezası kararı bulunan şüpheli, saklandığı adreste gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgusunda 21 ayrı suç kaydını daha bulunduğu tespit edilen şüpheli, Denizli Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanan şüpheli, cezaevine teslim edildi.